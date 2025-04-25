滬「五五購物節」月底啟 歷屆覆蓋最廣補貼最大

近年來，因應中美貿易戰，中國各地大力促進內需。其中，「五五購物節」已成為上海國際消費中心城市的特色IP（知識產權）。

「澎湃新聞」報道，第六屆上海「五五購物節」從4月底持續到6月底，將圍繞服務消費、大宗消費、外來消費、新型消費等四大消費，以及首發經濟、銀髮經濟、夜間經濟、票根經濟等四大經濟，形成「1+15+16+X」活動框架，即推出「商圈精品推廣節」活動、15大重點IP活動、16個區一區一主題，以及線下線上共有逾千家企業、數千個品牌，開展1000餘項特色活動。

劉敏介紹，購物節將進一步突出「政策+活動」雙輪驅動，以「品質消費、創造需求」為主線，充分體現IP活動、政策舉措、創新激勵的疊加聯動，最大限度激發消費潛力、調動市場主體積極性、發揮政策槓桿效應，成為促消費、穩增長、提信心的重要引擎，成為上海建設國際消費中心城市的重大標誌活動。

油車換混動車 補貼1.3萬人幣

劉敏表示，今年的購物節是6年來消費補貼政策力度最大、覆蓋面最廣的一屆。官方將繼續發放「樂·上海」服務消費券， 進一步優化上海離境退稅消費環境。在商品消費補貼方面，如將混動車也納入置換更新購買新能源車的支持範圍，置換更新購買符合條件的燃油車的，補貼1.3萬元（人民幣，下同），較去年增加1000元。