中肯中阿達共識 共建帶路踐多邊

李強：願多進口肯尼亞產品

密切同阿塞拜疆交流

據新華社報道，李強在與魯托會談時表示，中肯經濟互補性強，合作空間廣闊。中方願同肯方繼續高質量共建「一帶一路」，紮實推進基礎設施等重大項目，深化金融、數字經濟、綠色能源、農業科技、藍色經濟等領域合作；中方願進口肯方更多優質產品；雙方要進一步便利人員往來，加強文化、旅遊、媒體等領域合作。

李強同阿利耶夫會談時表示，中方願加強共建「一帶一路」倡議與阿方發展戰略對接，共同推進跨里海國際運輸走廊建設，打造安全、穩定的中歐跨里海直達快運線路，深化兩國綠色能源、數字技術、數字經濟等新興領域交流合作，推動貿易持續優化發展；雙方要進一步密切人文交流，發掘文化、旅遊、教育等領域合作潛力。

在兩場會談中，李強均提及支持多邊主義，倡導世界多極化和經濟全球化，反對單邊主義和保護主義。魯托、阿利耶夫均表示認同，讚賞中方在國際事務上的重要作用，願同中方加强在聯合國的溝通協作。兩國也表明恪守一個中國原則、堅決反對「台獨」。