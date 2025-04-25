中肯中阿達共識 共建帶路踐多邊

【明報專訊】國務院總理李強周三分別會晤訪華的肯尼亞總統魯托和阿塞拜疆總統阿利耶夫。中肯、中阿雙邊關係均得到升級，中國、肯尼亞、阿塞拜疆領導人均表示，願加強共建「一帶一路」，在多領域展開深入、廣泛合作，在國際上踐行真正的多邊主義。
李強：願多進口肯尼亞產品
密切同阿塞拜疆交流
據新華社報道，李強在與魯托會談時表示，中肯經濟互補性強，合作空間廣闊。中方願同肯方繼續高質量共建「一帶一路」，紮實推進基礎設施等重大項目，深化金融、數字經濟、綠色能源、農業科技、藍色經濟等領域合作；中方願進口肯方更多優質產品；雙方要進一步便利人員往來，加強文化、旅遊、媒體等領域合作。
李強同阿利耶夫會談時表示，中方願加強共建「一帶一路」倡議與阿方發展戰略對接，共同推進跨里海國際運輸走廊建設，打造安全、穩定的中歐跨里海直達快運線路，深化兩國綠色能源、數字技術、數字經濟等新興領域交流合作，推動貿易持續優化發展；雙方要進一步密切人文交流，發掘文化、旅遊、教育等領域合作潛力。
在兩場會談中，李強均提及支持多邊主義，倡導世界多極化和經濟全球化，反對單邊主義和保護主義。魯托、阿利耶夫均表示認同，讚賞中方在國際事務上的重要作用，願同中方加强在聯合國的溝通協作。兩國也表明恪守一個中國原則、堅決反對「台獨」。