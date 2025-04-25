中肯關係升命運共同體 籲全球南方團結 簽20合作文件 習倡中企赴肯尼亞投資

新華社報道，習近平表示，中國超大規模市場始終對肯尼亞優質產品敞開大門，中方鼓勵更多有實力的中國企業赴肯投資興業；共建「一帶一路」是兩國合作的亮麗名片，要加強常態化政策溝通，推動高水平互聯互通，促進可持續貿易暢通，探討多元化資金融通，延續民間友好交往；中肯雙方要繼續堅定支持彼此維護國家主權、安全、發展利益，堅定支持彼此探索符合本國國情的發展道路，深化治國理政經驗交流。

談及國際事務，習近平表示，中肯兩國要堅定捍衛以聯合國為核心的國際體系，踐行真正的多邊主義，推動世界多極化、經濟全球化。

習指關稅戰無贏家 中國不怕事

魯托讚華維護全球南方權益

在美國於全球挑起「對等關稅」，中美爆發關稅戰之際，習近平強調，關稅戰、貿易戰沒有贏家；中國不惹事也不怕事，願同世界各國團結合作應對挑戰，維護自身正當權益，維護國際貿易規則，維護國際公平正義。

魯托表示，貿易戰破壞現有國際規則和秩序，肯方讚賞中國在當前動盪局勢中發揮穩定器作用，維護全球南方國家正當權益。

習近平指出，無論國際風雲如何變幻，中國對非政策理念不會變，合作共贏的宗旨不會變，中國願同包括肯尼亞在內的非洲國家一道，推動中非合作論壇北京峰會成果形成更多早期收穫。

報道引述魯托表示，肯方感謝中國幫助肯尼亞提升基礎設施水平、應對自然災害，蒙內鐵路等「一帶一路」項目有力推動當地發展，肯方願同中方攜手建設命運共同體，全面對接經濟社會發展戰略，加強貿易、投資、基礎設施建設、科技等領域合作，增進教育、文化、旅遊交流。魯托還表示，肯中是全天候戰略合作伙伴，肯方堅定奉行一個中國政策，堅持台灣是中國領土不可分割的一部分。

簽聯合聲明 研直飛航班熊貓債

兩國發表《中華人民共和國和肯尼亞共和國關於打造新時代全天候中非命運共同體典範的聯合聲明》，同意深化兩國執政交流；互不干涉內政；加强共建「一帶一路」；促進雙邊貿易和中資赴肯投資；推動肯尼亞基礎建設，探討開通直飛航班；加强金融合作，探討熊貓債；加强公共衛生合作；深化安全、打擊跨國犯罪合作；加强民間交往，舉辦中肯文化和旅遊季活動、中非人文交流年，在肯尼亞推廣中文教育，提供來華獎學金。

聯合聲明還呼籲促進全球南方團結，提升全球南方在國際體系中的聲量，提高非洲國家在聯合國的地位。

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