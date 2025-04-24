晤公明黨黨首齊藤鐵夫 王滬寧籲加强中日合作

新華社報道，王滬寧稱，國家主席習近平去年在秘魯與日本首相石破茂成功會晤，一致同意全面推進中日戰略互惠關係。中日雙方應共同落實兩國領導人重要共識，堅持重信守諾，建立正確認知，促進合作共贏，攜手應對挑戰。兩國執政黨要積極為構建契合新時代要求的中日關係發揮政治引領作用，中國全國政協願同日方有關機構加強交流合作。

報道引述齊藤鐵夫表示，日本公明黨長期秉持並傳承日中友好精神，願通過執政黨對話交流，推動落實兩國領導人共識，改善兩國關係民意基礎，促進商務、旅遊、地方、青年等領域交流，使兩國人民感受到日中關係改善發展的成果。另據共同社報道，齊藤鐵夫要求中方撤銷因福島核污水排海而採取的日本水產品進口禁令，並向王滬寧轉交了日本首相石破茂致中國國家主席習近平的親筆信。

齊藤鐵夫強調，中國負起責任，對日中經濟發展很重要。王滬寧表示，兩國之間的分歧要通過反覆對話來解決，重在建立互信。談及美國關稅措施，齊藤表示，美中維持關係穩定對國際社會和全球經濟極其重要，關注着美中關係對日本企業的影響。