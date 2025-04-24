中國阿塞拜疆建立全面戰略伙伴關係 習近平籲共禦關稅戰

應習近平邀請，阿利耶夫於周二至周四（22日至24日）對中國進行國事訪問。新華社昨報道，習近平強調，在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持，是中阿兩國的優良傳統，也是作為戰略伙伴的應有之義。中方支持阿方維護國家主權、獨立和領土完整，繼續走符合本國國情的發展道路。願同阿方深入開展執法安全合作，堅決打擊「三股勢力」。中阿共建「一帶一路」碩果纍纍，為兩國人民帶來實實在在福祉。

簽共建「一帶一路」等20文件

正值中美關稅戰之際，會談時習近平指出，關稅戰、貿易戰損害各國正當權益，破壞多邊貿易體制，衝擊世界經濟秩序。中方願同阿方一道，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護自身正當權益，捍衛國際公平正義。

報道引述阿利耶夫表示，儘管世界處於百年變局，但阿塞拜疆和中國始終相互尊重、相互信任，合作不斷深化，經貿關係快速發展，地方交流日益密切，互聯互通取得長足進展。阿方堅定恪守一個中國原則，堅持台灣是中國領土不可分割的一部分，支持中國政府為實現國家統一所做的一切努力。阿方願同中方深入推進全面戰略伙伴關係建設，加強在國際和地區事務中的協作，推動兩國關係取得更大發展。