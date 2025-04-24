中國阿塞拜疆建立全面戰略伙伴關係 習近平籲共禦關稅戰

【明報專訊】國家主席習近平昨上午在北京人民大會堂，同來華進行國事訪問的阿塞拜疆總統阿利耶夫舉行會談。兩國元首宣布，建立中阿全面戰略伙伴關係。會談後，兩國元首共同簽署《中華人民共和國和阿塞拜疆共和國關於建立全面戰略伙伴關係的聯合聲明》，見證簽署共建「一帶一路」、司法、綠色發展、數字經濟、知識產權、航天等領域20項合作文件。
應習近平邀請，阿利耶夫於周二至周四（22日至24日）對中國進行國事訪問。新華社昨報道，習近平強調，在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持，是中阿兩國的優良傳統，也是作為戰略伙伴的應有之義。中方支持阿方維護國家主權、獨立和領土完整，繼續走符合本國國情的發展道路。願同阿方深入開展執法安全合作，堅決打擊「三股勢力」。中阿共建「一帶一路」碩果纍纍，為兩國人民帶來實實在在福祉。
簽共建「一帶一路」等20文件
正值中美關稅戰之際，會談時習近平指出，關稅戰、貿易戰損害各國正當權益，破壞多邊貿易體制，衝擊世界經濟秩序。中方願同阿方一道，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護自身正當權益，捍衛國際公平正義。
報道引述阿利耶夫表示，儘管世界處於百年變局，但阿塞拜疆和中國始終相互尊重、相互信任，合作不斷深化，經貿關係快速發展，地方交流日益密切，互聯互通取得長足進展。阿方堅定恪守一個中國原則，堅持台灣是中國領土不可分割的一部分，支持中國政府為實現國家統一所做的一切努力。阿方願同中方深入推進全面戰略伙伴關係建設，加強在國際和地區事務中的協作，推動兩國關係取得更大發展。