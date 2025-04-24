神舟二十今升空 3太空人駐留半年 指令長陳冬三上太空：不敢鬆懈 將迎天舟九神廿一

新華社報道，發言人林西強昨在神舟二十號載人飛行任務新聞發布會上宣布，經任務總指揮部研究決定，瞄準今下午5時17分，發射神舟二十號載人飛船。由曾執飛過神十一、神十四載人飛行任務的陳冬擔任指令長，帶領兩名新人陳中瑞、王傑上太空。

第十個中國航天日

三名太空人中，擔任指令長的陳冬即將踏上第三次飛天之旅，他將刷新中國航天員在軌時間紀錄。陳冬表示，對再上太空感到自豪，形容太空已是「老朋友」，雖然俗語說「一回生、二回熟」，而他已經是第三次上太空，但亦不敢有絲毫鬆懈，目標是零失誤、零差錯的標準完成本職工作。

陳中瑞盼失重下試輕功

至於40歲的陳中瑞、35歲的王傑均是首次執行任務的新人，來自中國第三批太空人。其中，陳中瑞原先是空軍飛行員，擔任過十多年飛行教官。作為「神二十」的一員圓夢太空，他說自己喜歡看武俠小說，嚮往裏面的人物能飛檐走壁。此次希望可以看一看美麗的地球，「也想在體驗失重的環境，試試看看能不能圓了兒時飛檐走壁的武俠夢」。

另一名太空人王傑，是一名航天飛行工程師，這次任務主要負責平台照料、設備維護維修、應急故障處理，以及失重防護新技術等。他表示，自己受楊利偉2003年搭乘神舟五號飛船在家鄉內蒙古着陸啟發，對航天產生了憧憬，上大學時選擇了航天專業。原本從事科研的他，在入選太空人後，首要挑戰是體能，「做科研工作經常坐着，很多肌肉調動不起來，包括心肺功能、力量、柔韌性等都需要練」。

神舟二十號已在周二完成最後一次全區合練，包括模擬發射準備、通訊系統故障等應變演練。發言人林西強介紹，此次神二十的任務主要目的是，與神舟十九號乘組完成在軌輪換，在空間站駐留約六個月。其間將展開空間科學與應用實驗，實施航天員出艙活動及貨物進出艙，進行空間碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外設備安裝與回收等。

神十九乘組本月29日返地球

這次按計劃，神二十飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，約6.5小時後，對接天和核心艙徑向端口，形成三船三艙組合體。

發言人林西強稱，駐留期間，神二十太空人將迎來天舟九號貨運飛船和神舟二十一號載人飛船，並計劃今年10月下旬返回東風着陸場。

至於目前正在太空站的神舟十九號乘組，在軌駐留已經滿175天。各項工作進展順利，3名太空人將在本月29日返回地球。

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