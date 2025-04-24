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董明珠連任格力董事長 稱海歸派有間諜遭批評

【明報專訊】格力電器周二召開臨時股東大會，格力電器董事長董明珠（圖）成功連任，將開啟她執掌格力電器的第五個三年任期。董明珠在會上表示，絕不用「海歸派」，裏面有間諜。內地官媒昨（23日）評論，暴露出其用人觀念落後。

股東會提小米電車事故 稱格力電車十年無火災

「界面新聞」報道，臨時股東會上，格力電器如何推進管理層的年輕化，成為投資者關心的熱點之一。董明珠對此回應稱，格力重視人才培養，不是以年齡、資歷來衡量，關鍵在於人才的思想要保持年輕化，有創新能力、責任心及敢於拼搏。她強調，格力「絕不用海歸派，海歸派裏面有間諜，我不知道誰是誰不是，我只能保守地選擇，相信在國內高校裏培養自己的人才」。 董明珠還提及電動汽車的安全問題，稱格力電車跑了十幾年，從沒出過火災事故。她說，「小米汽車燒死人你們看到了吧？但格力在北京跑了十幾年，從沒有火災事故。這就是實力，這就是技術。」

董明珠的「間諜論」引起輿論嘩然。《新京報》昨發表評論稱，董明珠脫口而出的「間諜論」，無疑暴露出其用人觀念的落後。很大程度上，源於觀念深處根深蒂固的偏見。

文章指出，這種脫離現實的「海歸原罪論」，與明星企業掌門人應該有的廣闊視野和格局並不匹配。尤其是在當前海外人才培養渠道愈發多元、高端海外人才回歸的大背景下，這種背離常識的說法顯得格外扎眼，也是對這個群體的極大冒犯。

相關字詞﹕格力電器 間諜 海歸 董明珠

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