劉國梁請辭中國乒乓球協會主席 王勵勤接任 馬龍首任副主席

內媒讚劉任上成績 稱請辭盼實現創新發展

綜合新華社、中新社等內地媒體報道，中國國家體育總局副局長劉國永在會上表示，多年來，劉國梁兢兢業業、辛勤付出，帶領中國乒乓球隊在國際賽場上屢創佳績，不斷提升中國在世界乒乓球領域的話語權和影響力。為保證2028年洛杉磯奧運會備戰周期的完整性，劉國梁主動提出辭去中國乒協主席職務，以實現乒乓球項目的新老交替和創新發展。希望中國乒協在新的領導班子帶領下，續寫國球輝煌，為實現體育強國不懈奮鬥。

劉國梁表示，將繼續發揮積極作用，支持中國乒乓球事業發展，為體育事業貢獻力量。王勵勤表示，將延續國乒為國而戰的使命，全力備戰洛杉磯奧運會，為乒乓球事業發展和體育強國建設作出新的貢獻。

劉國梁是乒壇名將，也是中國男子乒乓球歷史上第一位集奧運會、世錦賽、世界杯單打冠軍於一身的「大滿貫」得主。2002年，宣布退役。此後，開始教練生涯。2018年，劉國梁當選中國乒協主席，2023年連任。

王勵勤2018年當選中國乒協副主席，2023年連任。王勵勤運動員職業生涯三次征戰奧運會，獲得過男雙冠軍、男團冠軍以及男單季軍等榮譽，他還三次獲得世乒賽男單冠軍，與王皓、馬琳一起開創了中國男子乒乓球「二王一馬」時代。2014年，王勵勤從國家隊退役，擔任過上海市競技體育訓練管理中心主任等職務。

奧運「六冠王」馬龍當選中國乒協副主席，這是他首次擔任這一職務。

內地記者稱乒壇「飯圈」化追責

另有人士料因世界盃錯失冠軍

中國乒協本次高層人事調整被外界解讀為劉國梁因近年乒壇「飯圈」氾濫，球員、國家隊、商業賽事之間產生利益衝突等問題引咎下台。內地體育記者賀曉龍曾表示，在當局大力整治「飯圈」亂象的背景下，劉國梁作為乒壇「飯圈」氾濫的責任人，逐漸失去權力。

另有觀察人士認為，劉國梁辭職的導火索是國家隊近日在澳門世界盃錯失男單冠軍遭到猛烈批評。