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涉性騷擾施壓事主 台軍兩高官離職 一人傳女職員曖昧短訊 一人內部尋「吹哨人」

【明報專訊】台灣國防安全研究院前執行長李文忠（上圖）日前被曝性騷擾女職員、前副執行長韓岡明（下圖）對當事女職員施壓，兩人被台當局認定記過撤職前請辭。台國防部副部長柏鴻輝昨（22日）表示，尊重當事人離職意願，此事也讓台國防部得到教訓，未來任何反映的事情都須依法、依程序，並加強性別平等教育、打造和諧的職場環境。

兩人遭撤職 調查結果出爐前請辭

據《聯合報》報道，上任僅半年的李文忠今年2月以健康為由突然辭去台灣國防安全研究院執行長，隨後傳出他曾多次向同單位女職員發送曖昧短訊，「妳如果喜歡玩，喜歡動，每個禮拜都可以帶妳」、「上山一路好想你」、「我的女同事都很崇拜我就你不」，又傳送歌曲《好想你》。

報道引述消息稱，時任副執行長的韓岡明在內部努力尋找「吹哨人」，又對當事女職員施壓，要求她搬離辦公室、恐嚇她已被國安單位盯上，切勿「節外生枝」。另有消息稱，台國防部整合評估司前處長張應中透過親友向當事人施壓，要求她謹言慎行，又為李文忠辯白。事件觸發當局成立性騷擾申訴委員會介入調查，委員會上周三作出決議，認定李文忠涉及性騷擾事證明確，記兩大過撤職；韓岡明因施壓下屬，同遭記兩大過撤職。李、韓兩人在調查結果出爐前均已請辭。

「TVBS新聞」引述民眾黨立委林憶君表示，應秉持毋枉毋縱的原則，絕不容許任何性別暴力事件在台軍中發生；事件顯示軍中的性別平等教育仍有很大的進步空間，呼籲台國防部加強檢討。「中天新聞」引述國民黨立委徐巧芯表示，民進黨部分官員行為不檢卻不必下台，而李文忠曾批評民進黨「逢中必反」，引發民進黨內不滿。

綜合台媒報道，李文忠承認曾約當事人行山，但並非僅約對方一個人，強調沒有任何踰矩行為，辭職是因為即將接受心臟支架手術，依醫囑調整生活作息。

李文忠昨回應稱，他身為當事人並未接獲正式通知，無從奉告，只能表示尊重，並致歉意。他在聲明中否認外界對韓岡明濫用職權的指控。他還列出73名退休將領力撐的聯署，信中稱李「服務熱誠、照顧榮民；了解國防、軍事專業；就事論事、直言敢言；見解和平、超越黨派」。

相關字詞﹕性騷擾 共諜案 職場性騷擾 兩岸關係

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