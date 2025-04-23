通話奧地利外長 王毅：中歐應扛責捍衛多邊貿易

【明報專訊】中共中央政治局委員、外交部長王毅昨（22日）應約同奧地利外長邁因爾—賴辛格通電話。王毅表示，中方願同歐盟進一步密切高層交往，希望奧地利繼續為此發揮積極作用。前天，商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激會見捷克工業和貿易部副部長弗雷利赫。凌激表示，中方願同捷方、歐方一道，加強對話交流，擴大合作清單，共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制，反對保護主義、單邊主義。
據外交部網站，在中美關稅戰背景下，王毅與邁因爾—賴辛格通話時指出，美國隨心所欲向各國濫施關稅，嚴重衝擊國際經貿規則和秩序，這是典型單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑。中國作為負責任國家，將繼續堅定維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，以高水平對外開放同世界共享發展機遇。作為世界經濟兩大支柱和兩大市場，中歐應扛起國際責任，共同捍衛多邊貿易體制，共建開放型世界經濟。
邁因爾—賴辛格表示，中國是奧地利在亞洲的重要合作伙伴，當前國際形勢發生重大變化，奧方珍視並期待深化同中國在雙多邊的良好合作關係。歐盟期待加強對華經貿合作，保持歐中關係的穩定和建設性發展，共同應對全球性挑戰。歐盟將團結一致，維護自身利益和多邊貿易體制。
商務部副部長晤捷官員
另邊廂，據商務部網站消息，前天，在與凌激會晤時，弗雷利赫表示，捷克支持自由貿易，主張維護多邊貿易體制。捷方支持中歐加強溝通，推動中歐經貿關係穩定發展。