通話奧地利外長 王毅：中歐應扛責捍衛多邊貿易

據外交部網站，在中美關稅戰背景下，王毅與邁因爾—賴辛格通話時指出，美國隨心所欲向各國濫施關稅，嚴重衝擊國際經貿規則和秩序，這是典型單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑。中國作為負責任國家，將繼續堅定維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，以高水平對外開放同世界共享發展機遇。作為世界經濟兩大支柱和兩大市場，中歐應扛起國際責任，共同捍衛多邊貿易體制，共建開放型世界經濟。

邁因爾—賴辛格表示，中國是奧地利在亞洲的重要合作伙伴，當前國際形勢發生重大變化，奧方珍視並期待深化同中國在雙多邊的良好合作關係。歐盟期待加強對華經貿合作，保持歐中關係的穩定和建設性發展，共同應對全球性挑戰。歐盟將團結一致，維護自身利益和多邊貿易體制。

商務部副部長晤捷官員

另邊廂，據商務部網站消息，前天，在與凌激會晤時，弗雷利赫表示，捷克支持自由貿易，主張維護多邊貿易體制。捷方支持中歐加強溝通，推動中歐經貿關係穩定發展。

（綜合報道）

（關稅戰）