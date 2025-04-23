日本公明黨黨首訪華 轉交石破致習親筆信

這是齊藤鐵夫自去年11月就任公明黨黨主席以來，首次訪問中國。共同社報道，石破茂21日在首相官邸會晤了齊藤鐵夫，委託他轉交致習近平的親筆信。齊藤在會晤後對媒體表示，「希望從與政府不同的觀點出發，就日本國民對中國抱有的關切坦率交流」。儘管信件內容未公開，但日媒預測，齊藤在會談中將要求中國解除因福島核污水排海而對日本水產品採取的進口限制，並恢復進口日本牛肉。美國特朗普政府的關稅措施也可能成為議題。

齊藤上周曾表示，中美關稅摩擦升級對日本的國家利益沒有好處。雖然日本政府正與美國進行談判，但作為一個政黨，考慮到世界經濟對日本經濟的影響，希望（與中國方面）進行有利於國家利益的磋商。

華學者：展合作空間 避過高期望

齊藤鐵夫此訪是美國宣布「對等關稅」政策後，中國對日態度是否出現轉變引發關注。《環球時報》引述中國社科院日本研究所綜合戰略研究室主任盧昊分析指出，齊藤的到訪並轉交首相親筆信，表明日方有意願在部分領域與中方協調合作，如共同應對全球貿易挑戰等，在當前的國際環境下，公明黨主席訪華展現出了一定的合作空間與積極因素。

但盧昊也表示，鑑於中日在涉海、台灣問題及歷史問題上的分歧，此次訪問難以使中日關係產生根本性改觀，需要避免產生過高的期望。