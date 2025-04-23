中紀委：首季處分18萬官員 增逾五成 農村企業人員佔逾七成 含14省部級幹部

中紀委：打好反腐攻堅戰持久戰

中央紀委國家監委網站昨通報今年首季度全國紀檢監察機關監督檢查、審查調查情况。據通報顯示，今年第一季度，全國紀檢監察機關共接收83.4萬次信訪舉報，處置50.2萬件問題線索，立案22萬宗，處分18.5萬人（其中黨紀處分13.9萬人、政務處分6萬人）。與去年同期處分的12.1萬人相比，大幅上升近53%。

具體而言，處分14名省部級幹部，910名廳局級幹部，7216名縣處級幹部，2.3萬名鄉科級幹部，2.4萬名一般幹部，以及13萬農村、企業等其他人員。農村、企業等其他人員佔處分總人數的70%以上。這一群組相較去年亦是增加最多，去年為8.1萬人。

其中，立案調查22萬宗，包括13名省部級幹部、1037名廳局級幹部、8285名縣處級幹部、2.7萬名鄉科級幹部，以及1.9萬名現任或原任村黨支部書記、村委會主任。通報稱，「翔實的數據再次傳遞出反腐敗一步不停歇、半步不退讓的強烈信號。」

在14名被處分的省部級幹部中，包括有退休多年的官員，如退休超過10年的國家發改委原副主任徐憲平等，以及部門的「一把手」（見表）等。近期還通報了十四屆全國政協教科衛體委員會副主任楊小偉，以及山西省委副書記金湘軍受查的消息。

通報指出，着重抓好「權力集中、資金密集、資源富集領域系統」整治。今年首季就有原中證監委員會原黨委王會民、中海油集團副總經理袁光宇、國家煙草局原副局長張天峰等多名「中管幹部」（中組部管理的幹部）被查，涉及金融、國有企業、醫藥等重點領域。

稱紀檢「深入整治群眾身邊腐敗」

聚焦縣以下薄弱環節狠抓兩年

對於農村、企業受處分的人員增加，比例佔七成。中紀委的通報提到，這表明紀檢監察機關「深入整治群眾身邊腐敗和不正之風」；又稱整治「不可能一蹴」，年初的二十屆中央紀委四次全會強調，要「聚焦縣以下這一關鍵環節、薄弱環節，再狠抓兩年，確保取得更大成效」。

據2023年中共中央辦公廳印發的《中央反腐敗協調小組工作規劃（2023-2027年）》提到，要求推動反腐敗向基層延伸，聚焦就業創業、教育醫療、養老社保等領域，加大對腐敗案件中發現的「村霸」、「街霸」整治力度。

此外，紀檢監察機關釋放「受賄行賄一起查」的信號，首季立案行賄人員7027人，移送檢察機關954人。通報表示，當前腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍艱巨繁重。

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