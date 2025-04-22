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京高校食堂推減脂餐 學生：顛覆難吃印象

【明報專訊】內地最近提出全民減脂運動，北京各大高校響應，校內食堂紛紛推出營養搭配均衡、品種豐富的特色減脂餐窗口，有學生表示「顛覆對減脂餐難吃的刻板印象」。

《北京青年報》報道，根據國家衛健委發布的《中國居民營養與慢性病狀况報告》顯示，中國18歲及以上居民超重及肥胖率已突破50%關口。內地今年將推進「體重管理年」3年行動，明確提出「健康體重是全民健康的核心指標」。

北科大推3套食譜 蛋奶含量都列明

包括北京科技大學、清華大學等多間北京高校響應，均推出特色減脂餐窗口。其中北京科技大學在食堂復刻「國家版減肥餐」走紅網絡，套餐共3款，配比科學、營養均衡。早中晚3餐均列明油鹽總量、熱量總量，細化到「山藥粉雞蛋軟餅」中的雞蛋、脫脂牛奶等含量。

減肥餐規定其一天的植物油總量不超過25克，鹽不超過5克，熱量不超過1600千卡。從3月21日起，學校開始在校內食堂推出每周3套食譜，7天一輪。

北京理工大學則新推出特色輕食窗口，以《中國居民膳食指南》為理論基礎，研發涵蓋牛肉、魚肉、雞肉、蝦肉、什錦輕食系列的5款套餐，每個套餐均設置個性化定制。北京化工大學也新推出低油低脂營養健康餐窗口，餐品設計遵照低脂營養配比原則，注重蛋白質、碳水化合物、脂肪三大營養素的平衡，套餐注重中式烹飪技法，搭配低熱量調味品，窗口推出後，日均服務超百名學生，有多名學生表示「顛覆對減脂餐難吃的刻板印象」，「感受到規律生活的積極狀態」。

相關字詞﹕食堂 健康 減肥 肥胖

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