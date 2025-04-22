華爛尾最高樓月底復工 料2027建成 世界第二高

港商潘蘇通投資180億人幣

2008年開工 破產後反覆停工

「澎湃新聞」報道，「天津117大廈」項目在2008年9月10日開工，花了4年建完地下室部分；2012年開始建設主塔樓，耗時3年；2015年9月8日，實現建築結構封頂。但隨後因為開發商高銀集團資金鏈斷裂，2016年，中國信達介入該項目。但項目仍陷入停工又復工再停工的狀態，歷經股權轉讓等重重波折，最終淪為爛尾樓。

如今，這座高樓在多方介入下，將復蘇盤活。據全國建築市場監管公共服務平台信息顯示，停工近10年的「天津117大廈」已正式取得《建築工程施工許可證》。其中顯示，天津高新區軟件和服務外包基地綜合配套區中央商務區一期（即117辦公樓及商業裙樓）剩餘工程將在4月30日復工，施工期至2027年4月30日，合同價格為5.6億元。

施工許可證「參建單位」欄顯示，承擔關鍵角色的4家公司分別為：北京市勘察設計研究院（勘察）、華東建築設計研究院（設計）、中建三局集團（施工）、上海市建設工程監理諮詢有限公司（監理）。

曾料2017年完工 總投資780億港元

「天津117大廈」位於天津市西青區和濱海新區中心，也被稱為「高銀金融117大廈」，曾被認為是富豪潘蘇通在內地投資的巔峰。根據高銀地產的說法，117大廈項目即高銀天下，地上總建築面積約200萬平方米，重點規劃的三大區域包括117大廈中心商務區、富國高銀豪宅，以及天津環亞國際馬球會。整個項目預計於2017年內分期完成，預計總投資達100億美元（約780億港元）。

建成後的天津117大廈結構高度達596.5米，成為僅次於迪拜哈利法塔的世界結構第二高樓、中國在建結構第一高樓。是目前中國超高層建築中，結構高度最高的建築物。所謂「結構高度」就是不包括建築附屬物如天線、鋼架、塔冠等，完全是房屋的高度。