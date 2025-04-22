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蘇州港推新政 貨櫃可免費存3月

【明報專訊】在中美關稅戰之際，中國外貿面臨壓力。蘇州近日宣布蘇州港對全市外貿企業進出口「重箱」（已裝有貨物的貨櫃）提供免費堆存3個月的服務，暫定自4月18日起至7月17日止。蘇州當局稱，此舉是為落實穩外貿工作的決策部署，支持外貿企業渡過難關。

當局：支持外貿企業渡難關

暫定4．18至7．17

據微信公眾號「蘇州港」消息，上周五（18日），蘇州港管理委員會辦公室發布《關於給予蘇州外貿企業在蘇州港進出口重箱免費堆存服務的公告》。公告稱，為貫徹落實中央和省市關於穩外貿工作的決策部署，進一步發揮外貿企業在全市經濟發展中的重要作用，支持外貿企業渡過難關，蘇州港各集裝箱碼頭對全市外貿企業進出口「重箱」提供免費堆存服務三個月。

蘇州港對美出口額全國第二

轉推非洲航線拓市場

翻查公開資料，中國出口排名前6名的城市分別是深圳、上海、蘇州、寧波、東莞和金華。對美出口額最多的是深圳，其次是蘇州。

另據江蘇《新華日報》昨報道，周日，裝載2700餘輛國產汽車及工程機械的「阿比盛世」輪從蘇州港太倉港區海通汽車碼頭啟航，駛向南非德班港。這是長江流域首條遠洋直航的滾集一體航線。

報道指，該航線的投入使用，不僅為蘇州及長江流域企業開闢了與非洲地區穩定、高效的貿易通道，也將提升蘇州港腹地企業在非洲市場的競爭力和業務覆蓋範圍。

相關字詞﹕免費 貨櫃 蘇州港 外貿

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