FT：華限稀土出口 或致歐日汽車業停產

境外庫存僅可維持3至6月

FT引述政府官員、貿易商和汽車業高階主管表示，鑑於庫存估計可維持三至六個月，企業將競相囤積更多材料並尋找替代供應，以避免遭遇重大供應中斷。法蘭克福貿易商Tradium公司金屬交易員揚·吉澤（Jan Giese）警告說，客戶普遍被新稀土政策未有準備，多數車企及其供應商磁鐵庫存僅夠維持2到3個月。

稀土難低成本環保獲取

2023年90%稀土產自中國

報道還提及，盡管日本等國一直在尋找減少對中國稀土依賴的方法，但建立新供應鏈面臨諸多難以逾越的挑戰。雖然稀土金屬在地殼中較為常見，但以低成本且環保的方式提取難度較大，中國在重稀土加工方面幾乎處於壟斷地位。根據國際能源署數據，2023年，約90%的精煉稀土來自中國。

一名汽車行業高管表示，關鍵礦物的限制對Tesla（特斯拉）及其他所有汽車製造商都將產生「重大」影響，將出口管制的影響嚴重程度定為1到10級中的「7或8」。