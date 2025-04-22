FT：華限稀土出口 或致歐日汽車業停產

【明報專訊】為維護國家安全及利益，中國月初擴大了出口限制範圍，包括對電動汽車、風力發電機和戰鬥機至關重要的7種稀土元素和磁鐵。英國《金融時報》（FT）昨引述貿易商和汽車業高階主管稱，中方最新出台的稀土出口管制措施可能導致歐洲和日本汽車行業汽車生產停工。如果中國完全切斷出口，境外企業的磁鐵庫存將在數月內耗盡。
境外庫存僅可維持3至6月
FT引述政府官員、貿易商和汽車業高階主管表示，鑑於庫存估計可維持三至六個月，企業將競相囤積更多材料並尋找替代供應，以避免遭遇重大供應中斷。法蘭克福貿易商Tradium公司金屬交易員揚·吉澤（Jan Giese）警告說，客戶普遍被新稀土政策未有準備，多數車企及其供應商磁鐵庫存僅夠維持2到3個月。
稀土難低成本環保獲取
2023年90%稀土產自中國
報道還提及，盡管日本等國一直在尋找減少對中國稀土依賴的方法，但建立新供應鏈面臨諸多難以逾越的挑戰。雖然稀土金屬在地殼中較為常見，但以低成本且環保的方式提取難度較大，中國在重稀土加工方面幾乎處於壟斷地位。根據國際能源署數據，2023年，約90%的精煉稀土來自中國。
一名汽車行業高管表示，關鍵礦物的限制對Tesla（特斯拉）及其他所有汽車製造商都將產生「重大」影響，將出口管制的影響嚴重程度定為1到10級中的「7或8」。