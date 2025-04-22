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美擬藉關稅戰孤立中國 商務部：堅決反制

【明報專訊】針對美國以關稅手段脅迫其他國家限制對華經貿合作，中國商務部新聞發言人昨（21日）表示，中方堅決反對任何一方犧牲中方利益為代價達成交易。如果出現這種情況，中方絕不接受，將堅決對等地採取反制措施。中方有決心有能力維護自身權益。

華：不接受犧牲中方利益達成交易

中新社報道，昨有記者問發言人如何評論，多家境外媒體的消息人士稱，特朗普政府正準備在關稅談判中向其他國家施壓，要求他們限制與中國貿易往來取美方關稅豁免。

對此，商務部發言人指，這是美國打着「對等」的幌子，在經貿領域推行霸權政治、實施單邊霸凌。綏靖換不來和平，妥協也得不到尊重。為一己一時私利，以損害別人利益來換取所謂豁免是與虎謀皮，最終只能是兩頭落空，損人不利己。

發言人表示，中方尊重各方通過平等磋商解決其與美方的經貿分歧。中方認為，各方在「對等關稅」問題上應站在公平正義的一邊，應站在歷史正確的一邊，應捍衛國際經貿規則和多邊貿易體制。

發言人稱，面對單邊主義和保護主義衝擊，誰都無法獨善其身。中方願與各方加強團結協調，攜手應對，共同抵制單邊霸凌行徑，維護自身正當權益，捍衛國際公平正義。

中遠洋：錯誤措施危及全球航運

另邊廂，美國貿易代表辦公室近日頒布關於對中國海事物流及造船業301調查的決定。繼中國船舶工業行業協會、中國物流與採購聯合會、中國船東協會紛紛發聲明對此堅決反對外，中國遠洋海運集團昨亦發聲明稱，堅決反對美方基於錯誤事實的指控及採取的措施，認為此舉不利於全球航運業的公平競爭和正常的商業經營秩序，將對全球航運業的平穩健康發展造成衝擊，危及產業鏈供應鏈的穩定和安全。

（綜合報道）

（關稅戰）

相關字詞﹕反制措施 商務部 關稅戰

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