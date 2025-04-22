京東美團爆逼騎手「二選一」口水戰 不點名互批 劉强東化身外賣員參戰

京東昨上午發布「致全體外賣騎手兄弟們的公開信」，不點名批美團再强迫外賣員在美團京東「二選一」，導致外賣員收入大減、京東訂單未能準時送達。信指控美團籍壟斷地位剝削外賣員、商家，賺取暴利，同時推新措施，保障被美團封殺的外賣員有足夠訂單，鼓勵兼職外賣員自由接單。未來3個月再招聘10萬名全職外賣員，優先為旗下外賣員配偶提供就業機會。

美團引京東財務報告反擊

美團同日回擊，否認美團限制外賣員在不同平台接單，指京東苛刻管理致外賣員和商家流失，引發訂單延誤。美團籲外賣行業持份者共同促進行業健康發展，上周六曾對類似的網絡流言「闢謠」。京東昨稱「雖然有人明說不會做，但是大家都知道他們一定會暗暗做的」。美團回擊稱京東「炒冷飯」、「莫須有」，模仿對方口吻指摘京東拖延欠款、要求供應商用其金融借貸服務。美團以「某平台」指代，但引用了京東財務報告。

京東創始人劉強東昨親自參與公關戰，多名北京網民「捕獲野生強哥」。據「紅星新聞」報道，有市民收外賣時發現家門外站着三人，其中一人是身穿外賣員制服的劉強東，其他人幫他們合影留念。

京東外賣正式上線至今兩個月，京東美團兩平台多次交鋒。美團核心本地事業板塊首席執行官（CEO）王莆中12日 發文評論京東在即時零售領域表現不佳；京東集團新聞發言人齊珊珊將言論轉發劉強東，後者稱「口水戰不能產生社會價值」，被認為是公關戰爆發的開端。

業界：美團侵蝕京東業務是導火線

關注公關傳播現象的內地自媒體「萬能的大叔」認為，京東在公關戰中佔據道德高地，强調保障外賣員福利、改善外賣食物質素、打破市場壟斷，更易獲外賣員、消費者、中小商家等支持；美團注重商業邏輯，攻擊京東經營缺陷。

據《科創板日報》報道，業內人士認為，交鋒看似京東進攻美團外賣業務，背後是美團近年侵蝕京東基本盤業務，京東反攻對手基本盤。中國連鎖經營協會客座顧問莊帥稱，即時零售領域中美團閃購幾年內快速增長，不僅超過京東秒送，還滲透到數碼、家電等京東傳統優勢項目。他說京東和美團均依託物流優勢成長，兩者必有一戰。艾媒諮詢集團CEO兼首席分析師張毅稱京東受威脅一方，商戰策略上顯得較倉促。