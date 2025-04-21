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醫學發展大會召開 聚焦AI應用 北京醫院中醫大模型啟用 兩三秒生成病歷

【明報專訊】人工智能（AI）技術正重塑醫療健康領域。上周六及昨日（19日及20日），以「人工智能賦能醫學發展」為主題的2025年中國醫學發展大會在北京召開。大會匯聚來自數學、AI、醫學、公共衛生、藥學等多學科的專家，探討AI與醫學深度融合的創新路徑與發展方向。「AI中醫」近期已進駐北京廣安門醫院，為患者把脈，院方望其可服務更多患者。

新華社昨報道，中國工程院副院長、中國醫學科學院院長王辰在大會指出，AI是典型「新質生產力」，正改變醫學研究的範式、業內生態。他並稱，誰先擁抱AI，誰就能在未來醫療競爭佔主動。

專家：醫用AI須可解釋可信人性化

全國政協委員、工業和信息化部原副部長王江平在主題報告表示，醫療數據敏感、診療結果不可逆、責任主體複雜，導致醫療業AI應用處於「高壓地帶」。他提出「人機對齊法則」策略，強調AI必須通過「可解釋、信任度、人性化」三重考驗，讓該法則深入技術架構、數據集建設、醫院管理、患者知情、行業監管等環節，才能令AI從「高效工具」變為醫生的「可信伙伴」。

此前，中國中醫科學院廣安門醫院上月底發布「廣醫．岐智」中醫大模型，成為國內首間本地化部署「算力+模型+應用」一體化服務的中醫醫院。

院方表示，「廣醫．岐智」大模型基於醫患對話、「望聞問切」四診信息及舌診、脈象等中醫特色多模態數據，可在兩三秒內自動生成病歷文書，並提供辨證思路、方劑推薦、用藥禁忌等診療建議。

院方稱非取代醫師 盼助育新人

目前，AI診病仍有很多爭議。廣安門醫院黨委書記劉震表示，大模型不是要替代中醫師，院方引入「AI+」既可複製中醫專家、提高醫院運營效率服務更多患者，也想利用大模型在語義理解、邏輯思考、多模態輸出等方面能力，加快中醫醫術的「傳幫帶」（老一代傳授、幫助、帶領下一代 ）。

在昨日大會，與會專家亦反覆強調：「AI不是替代醫生，而是拓展醫學的領域。」

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