從家庭作坊到工廠 澄海玩具商「二代」盼革新突圍

家族經營玩具業的汕頭政府系統人員林谷表示，當年很多家庭作坊只要開發一款產品，把樣品放到各個樣品公司，外地商若看中，產品熱銷的話立即暴富，若經營得當，工廠擴大、升級、轉型；若投資失敗，也可為他人加工、代工。

根據汕頭市政府資料，經多年發展，澄海玩具業形成從設計、原料、模具、零件、裝配、包裝到運輸、銷售、會展的完整產業鏈，僅300多平方公里面積的澄海，擁有5萬多間玩具企業、20多萬玩具從業者，每年更新30萬款新品，產值從1979年的1200萬元（人民幣，下同），到目前超過500億元，是澄海工業經濟的第一支柱產業。

Sean是留洋回國的第二代澄海玩具商，在當地，第一代廠商深知外貿重要性，賺到錢後都喜歡把子女送往歐美澳等地留學，以便更好管理企業、與外商接洽。

設全自動生產線 AI生成助宣傳

Sean的家族工廠在約10年前投資建設自動化注塑、分揀包裝系統，由機器一條龍生產積木顆粒部件，只要一兩個人巡視照看，剩下的入盒包裝工序由幾十名工人負責。他說，每天生產10萬盒小型積木玩具不是問題，若訂單夠多，包裝程序也要投資自動化。

產業升級後，如今澄海高檔玩具的塑膠原料要用外國品牌，自動化機器注塑。Sean生產的玩具有與大IP簽授權，也有自主開發。他說，產品開發要成系列，否則難以競爭。

劉先生也是澄海玩具製造第二代，擁有一座6層樓的小型工廠。他註冊自己品牌，並自主設計開發產品。在人工智能（AI）浪潮下，劉先生也嘗試運用AI技術在宣傳製作方面，包括拍攝產品圖片後，用AI生成技術讓產品「動起來」。產品暫時還在摸索如何「AI+」，像發聲玩具，AI產生內容未必在每個國家都合適。

難吸創科人才 汕頭推數碼化升級

近年來，多個因素制約澄海玩具業發展。林谷指出，首先是玩具業對外依存度較高，國際環境動蕩帶來巨大不確定。其次，產業層次有待提升，迄今仍以勞動密集型企業為主，需提升高技術、先進製造業佔比。

另外，本地中小微民營企業眾多，很多工廠是分散各處自建房，不利工業發展，需進一步提高園區集聚水平。

更重要的是在創新能力方面，受限於人才，澄海創科遠不如珠三角，本地經濟水平、發展空間對高端專業人才缺乏吸引力。且潮汕地區主要是家族企業，玩具廠商有家長式思維、作風。

汕頭市政府最新規劃重點推進玩具創意產業品牌化建設、數碼智能化升級，包括推動「數字化車間」、「智能工廠」，以及更好結合電商貿易平台銷售，目標2030年澄海玩具業達千億級別。

（中國故事）