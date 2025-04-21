關稅戰加內捲 玩具之都澄海進退難 國內外文化標準異 轉內銷難度高

見到記者來訪，專門製造嬰幼兒玩具的劉先生，首先「採訪」記者：「你們媒體應該看得更廣一些，關稅戰估計要繼續多久？」在眾多廠家做外銷生意的澄海，經營者一向關注世界局勢。自中美貿易戰，劉先生近年積極開拓內銷市場，目前外銷佔比已降至四成，主要面向歐洲，包括小量銷往俄羅斯、波蘭。

中美關稅戰後，中國政府推出「外貿轉內銷」扶持政策，嘗試助力企業經營、守住就業基本盤。作為「外貿轉內銷」的過來人，劉先生稱驟然把外貿產品轉向國內銷售，對消費類產品非常困難，關鍵是如今國內市場喜好與國外有很大差異，譬如顏色、款式等方面。

廠商稱國內潮流變化快 難適應

「以前國內比較落後，大家審美觀跟隨外國，市場一體，基本上外國什麼好賣，在國內也會受歡迎。」劉先生指出，現時在文化自信等因素帶動下，中國人有自身審美特色，「你看現在興起的國潮（產品），在外國未必能賣得出，反過來也是一樣道理」。

劉先生提及一個非玩具業的例子，前兩年在陶瓷產業大市潮州，有廠家一批馬桶因俄烏戰爭滯留，幾個貨櫃的馬桶想轉銷他地，結果因是根據烏克蘭訂單做的黑色馬桶，沒有人買，只能處理掉。且競爭激烈，中國消費者貪新鮮、要求高，產品款式要變化很快才能競爭國內市場；反倒外國人目前潮流變化沒那麼快，外貿單有時簡單一些。

服裝業舉例：東西方體格異 外貿衫難內銷

連日來在澄海走訪多個廠商談生意的電商陳先生，對國內市場內捲深有體會。陳稱，自己在2009至2016年做國內網購市場，但內捲愈來愈大，合伙公司在北京新三板上市後，新冠疫情期間他另行創業，轉做外銷電商，目前在廣州經營3個面向歐美市場的電商網站，包括銷售大碼時裝、青少年玩具。

美國小包裹徵稅政策推出後，陳先生的網站訂單量立即下跌30%。陳先生表示外貿轉內銷非常困難，比如外貿衣服的款式、體型並不太適合中國人，特別是大碼時裝更難轉向內銷，「東西方體格不一樣，比如鞋子，鞋楦也不一樣」。

陳先生還提及，國內外標準不一致，有時國內標準比外國嚴格，外貿貨未必能在國內銷售。且一些廠商專門做定製產品，比如有服裝廠長期做供應美國體育賽事的周邊產品，在國內找不到客戶。

東盟成汕頭最大出口地 有廠商擬進軍

也有廠商不太擔心前景。代工生產毛絨玩具的中小型廠東謝先生依然主打外貿，對於關稅戰，他稱對生意有影響，但「生意總要做的，餓不死我們小企業，那些有錢人也不在乎少幾個訂單」。其工廠訂單目前不足三成來自美國，已有貿易商提出降價要求，「我們做廠的，主要看有沒得賺，沒有訂單就減少一些工人，有沒有關稅戰都是這樣考慮」。

謝先生暫時也沒考慮轉內銷市場，理由同樣是中國市場飽和，「內捲」太嚴重。他認為可開拓其他市場，現在本地玩具產品很多銷往東南亞，當地像20年前的中國，對知識產權（IP）保護較差，有大量冒牌、抄襲的中國貨進入市場，廠家接東南亞訂單時也不會理貿易商有否獲IP授權，有冒牌貨廠家甚至搬到東南亞設廠生產。

汕頭海關數據業也顯示，美國市場已非主要，東盟冒起。2024年汕頭市外貿（八成來自民企）出口466.3億元（人民幣，下同），主要市場是東盟（19.7%）、美國（15.9%）、歐盟（14.7%）和香港（8.4%）。其中，玩具出口121億元，佔26%。

商家嘆今年近零盈利 料內捲加劇

「賣東南亞的都是低端玩具，還有大量的庫存積壓貨賤價甩賣。」洋名Sean的蔡先生，家族轉做積木玩具（類似樂高）生產近10年，他稱積木玩具難銷往東南亞，不過目前國內生產成本高，「到東南亞設廠可以考慮」。去年Sean有約兩成生意是美國訂單，今年為零，「主要是競爭太大，行家內捲，把訂單捲跑了」。

全球消費疲弱，玩具業首當其衝，供過於求下，行內爭搶訂單，有時為維持工廠運作就算不賺也接單。Sean說，其公司現時主要靠歐洲市場支撐，減去各項成本後，今年幾乎沒盈利。若非早年生意好時買地建廠房，恐怕已支持不住，「現在外面租廠做生意的，倒閉一大片」。

「國內經濟也不好，消費降級，如果外貿加入內銷市場，肯定會加劇內銷內捲。」劉先生亦認為，外貿轉內銷會衝擊國內市場，但相信距離衝擊還有些時間，因外貿商需重新設計商品，適應市場，他要做好應對準備。

明報記者

（中國故事）

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