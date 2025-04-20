輕舟貨運飛船本周首亮相

貨運飛船負責運送貨物和燃料，被形象地稱為「太空快遞小哥」。輕舟貨運飛船是中國下一代貨運飛船的一員，由上海的中國科學院微小衛星創新研究院負責研製，年內即將迎來首飛。

較「天舟」更小更輕更低成本

新華社昨報道，中國科學院微小衛星創新研究院副院長、輕舟貨運飛船總指揮舒嶸表示，與現有的天舟系列貨運飛船相比，輕舟貨運飛船更小、更輕。整體重量約為5噸，可運輸貨物重量超過1.8噸，採用一體化單艙設計。值得一提的是，飛船具備「冷鏈運輸」功能，最大可配置300升冷鏈運輸能力，未來將為太空人，提供更加新鮮的瓜果蔬菜等食品。

舒嶸還提到，相較之下，輕舟具有「低成本」的特色。團隊大量技術創新、優化研製流程，取得數字化、產品化等關鍵技術突破。同時基於豐富的批量衛星生產的規模效應，從原材料、元器件、單機部組件等方面着手，降低輕舟貨運飛船的生產成本。在飛船的研製過程中，團隊還引入了很多商業相關的航天公司一起研製。

除了開展貨物運輸，還計劃將輕舟打造成國產品牌在太空的形象展示平台，舒嶸稱：「探索冠名權、搭載IP（知識產權）文化、品牌傳播、科普合作等多種商業模式，與社會各行業展開創新合作，形成良好的經濟和社會效益。」

今年4月24日是第十個中國航天日，主場活動在上海舉行，包括啟動儀式、航天科普系列展覽等環節。同期還將舉辦航天應對氣候變化國際會議、中國航天大會等活動。