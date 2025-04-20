盧思位偷越國境案判囚11月 妻：好友律師「被喝茶」無法旁聽

綜合「自由亞洲電台」等媒體昨報道，案件在上周五上午於四川省成都市成華區法院開庭，檢方指控其「涉嫌偷越國境罪」，兩名辯護律師為其作無罪辯護。冉彤律師原本要出庭作證求情，當日早上被司法局和公安堵住不讓出門。

妻稱不公 應會上訴

「沒有發旁聽證，不許他們（盧思位好友）去，我了解到的是他們被喝茶、被旅遊和被警告，怎麼可能有旁聽證？律師一直都在爭取法院公開審理。」盧思位妻子張春曉說。她表示對判決感到失望。原本律師要提出將老撾羈押的兩個月折抵刑期，但法院並未採納，意味着盧要到今年8月才能出獄，形容判決結果對盧思位既不公平、也很嚴厲，應該會再上訴。

四川邛崍市公民陳建夫婦上周五亦前往法院打算旁聽案件，但遭法院人員告知，要提前申請，旁聽證已發放完畢不能入內。據方縣桂律師在X平台上發文，開庭期間，庭上坐滿了32個不明身分的人。成都律師被打招呼不准進入法院旁聽，法院外則有幾名外國使領館人員圍觀。

現年52歲的盧思位，曾代理成都「八九六四」酒案等。2021年為「12港人偷渡案」的被告辯護，其後被四川當局吊銷律師執照。2023年夏季，為與在美國的妻女團聚，盧思位打算由老撾前往泰國，轉機赴美，結果在老撾被當地警方拘捕。兩個月後被遣返中國，羈押在成都新都看守所，其後獲取保候審，2024年10月被正式起訴。

盧思位被關押後，妻子張春曉無法直接與丈夫聯繫，只能透過代表律師了解其近况。她在本月初，才收到盧思位2月寫下的信。信中提到，他吃了4個月的蘿蔔，皮膚病有惡化的趨勢外，感覺思維與表達都在下降。信中還提到，女兒抱怨一直沒收到來信，盧思位寫道：「人生中有些『信』是收不到的，但只要存有期望，我們就會夢想成真。」