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習東南亞行 王毅：動盪下表明中國可依賴

【明報專訊】國家主席習近平上周一至周五（14日至18日）應邀對越南、馬來西亞、柬埔寨三國國事訪問。行程結束之際，中共中央政治局委員、外交部長王毅向隨行記者介紹此訪情况。王毅說，此訪的一個重要背景是國際局勢動盪加劇、亂象頻出。美國隨意加徵關稅，無視國際規則，大搞唯我獨尊。東南亞國家首當其衝，擔憂世界經濟前景，不願叢林法則回歸。值此危機時刻，世界渴望穩定性和方向感，周邊國家期待中國展現領導力，提供確定性。

稱美關稅東南亞首當其衝 盼華領導

據外交部網站消息，王毅表示，此訪是今年元首外訪的開篇之作，是中央周邊工作會議後採取的一次重大外交行動；在單邊主義、強權政治衝擊世界的大背景下，此訪以命運共同體建設為主線，聚焦睦鄰友好、推動互利合作，取得圓滿成功；五天四夜時間裏，習近平主席密集出席近30場活動，深刻闡釋睦鄰、安鄰、富鄰、親誠惠容、命運與共理念方針，推動達成上百項合作成果，書寫周邊命運共同體建設新篇章，擘畫中國同周邊國家共促穩定繁榮新圖景。　

面對美國單邊霸凌，王毅表示，中國的選擇和擔當，不僅是為了維護自身正當權益，也是為了維護包括廣大中小國家在內的國際社會共同利益，更是為了捍衛國際公平正義。王毅說，習近平主席擲地有聲的論述引發強烈共鳴，為各方增強了信心底氣。　　

王毅說，國際輿論評稱，中國倡導自由貿易、強調相互尊重，對外政策高度穩定，同各方合作基於互惠友好而非交易邏輯，已成為東南亞經濟增長的有力支撐和可靠伙伴；中國作為自由貿易倡導者、發展中國家利益捍衛者、區域合作引領者的形象更加深入人心。在當前全球動盪時刻，中國用行動向世界表明，中國是可以依賴並攜手創造繁榮的伙伴；在關乎世界領導力的博弈中，中國成為無可爭議的正面角色。

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