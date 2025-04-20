「美女」跑不了 宇樹機械人摔倒

宇樹：客戶用自己算法參賽

而今年登上春晚「扭秧歌」的宇樹機械人也是「出師不利」，剛跑兩步就摔倒，但機械人在團隊人員的幫助下站了起來，並向觀眾揮手致意。雖然繼續參賽，最終卻沒有成績。《每日經濟新聞》引述宇樹科技回應稱，最近沒有參與任何比賽，正忙於準備宇樹科技自己的人形機械人格鬥直播。公司稱，北京比賽現場看到的宇樹科技機械人，是客戶用自己的算法參與了比賽。在不同人操作或開發的情况下，機械人表現差別很大，「請大家不要誤解」。

準備半馬跑步前，松延動力的團隊人員給獲得亞軍的N2穿上了一雙29號的童鞋跑鞋，並在跑步的過程中隨時為N2的胯部噴灑製冷劑。儘管如此，在跑過12公里點位時，N2機械人仍摔了一跤，不過在工作人員及時調整下，還是完成了比賽。比賽人氣很高的還有鬼畜機械人，走路如同植物人大戰殭屍，網民直呼「本屆馬拉松勇氣可嘉機械人TOP1」。