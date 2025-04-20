明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

機械人首跑半馬 測試第一比賽第二 北京「天工Ultra」2:40:42奪冠 「掉頭選手」成焦點

【明報專訊】北京昨（19日）舉行全世界第一場人形機械人半程馬拉松，有20組機械人參加比賽。共有來自北京、上海、廣東等地20家機械人團隊參賽。包括天工Ultra、松延動力N2、卓益得XO2、夸父、行者二號等機械人選手，與1.2萬名人類運動員共同挑戰21.0975公里賽道。在機械人跑手的較量中，最終由北京人形機器人創新中心的「天工Ultra」，以2小時40分42秒衝過終點奪冠。

全球首個機械人半馬昨上午在北京亦莊開跑。早上七點半，隨着發令槍響，機械人也隨着馬拉松真人跑隊順序出發。機械人戰隊前3名分別是「天工隊」的天工Ultra機械人、松延動力N2機械人「小頑童」隊伍，以及卓益得「行者二號」機械人。

涵平路微斜坡 須「兩條腿走路」

比賽現場氣氛熾熱，不少市民在沿途為機械人跑手加油，不少網民也在網上直播賽事。資料顯示，全程21公里的賽道，涵蓋平坦路面、微傾斜坡道等多種地形和路况，機械人不得使用輪子或者其他物理外掛，必須「兩條腿走路」方式完成比賽。

比賽過程中，機械人狀况百出，摔倒、冒煙、「罷工」等層出不窮。有機械人頭部掉下後，以無頭狀態繼續奔跑，也有機械人在輔助工作人員指揮下，以倒退的形式奔跑。

最終奪冠的天工Ultra身高約1.8米、體重約55公斤，是全球首個全尺寸純電驅動人形機械人，比賽過程中錄得時速8到10公里。據工作人員介紹，天工Ultra搭載了「慧思開物」智能平台，具備出色的環境感知與規劃能力以及精準的運動執行控制，並採用剛柔耦合的腿部結構，有效降低運動中的衝擊力，同時通過改良風冷散熱技術，保障其在長時間高強度運動中的穩定表現。

身高1.2米體重30公斤的松延動力N2小頑童隊獲得亞軍。N2採用改良的腳踝球軸承結構，強化核心部件抗衝擊性，能夠在訓練過程中承受數十次摔落而不影響性能。該機械人還配備自研的高扭矩密度關節，並採用新型複合材料來減輕重量，同時提升爆發力與穩定性。

上海卓益得機械人「行者二號」成為季軍，他身高1.68米，整機重量約28公斤。行者二號採用仿人肌腱驅動技術，單腿重量不到2公斤，且腿部沒有電機，大大降低轉動慣量和傳動損耗，提升運動效率與安全性。

觀眾齊喊加油 「早晚跑得比人快」

賽道兩邊都有為機械人加油的市民，在賽程還未開始前就已經就位，很多父母也帶孩子前來觀賽。小朋友對機械人非常感興趣，揮舞雙手為機械人大喊「加油」。儘管機械人隊伍狀况百出，觀眾卻紛紛表示「這是技術的進步」、「早晚跑得比人快」。

路透社引述俄勒岡州立大學計算機科學、人工智能和機械人學教授艾倫‧弗恩 （Alan Fern）表示，「中國公司一直專注於展示行走、跑步、舞蹈和其他敏捷動作」，這些演示很有意思，但它們並沒有展示出多少實用功能或任何類型的基本智能。

另據法新社引述工程師表示，此次半馬比賽的目的是測試機械人的性能和可靠性；他們強調，完成比賽才是主要目標，不是贏得比賽。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕北京 選手 馬拉松 機械人

上 / 下一篇新聞