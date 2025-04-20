機械人首跑半馬 測試第一比賽第二 北京「天工Ultra」2:40:42奪冠 「掉頭選手」成焦點

全球首個機械人半馬昨上午在北京亦莊開跑。早上七點半，隨着發令槍響，機械人也隨着馬拉松真人跑隊順序出發。機械人戰隊前3名分別是「天工隊」的天工Ultra機械人、松延動力N2機械人「小頑童」隊伍，以及卓益得「行者二號」機械人。

涵平路微斜坡 須「兩條腿走路」

比賽現場氣氛熾熱，不少市民在沿途為機械人跑手加油，不少網民也在網上直播賽事。資料顯示，全程21公里的賽道，涵蓋平坦路面、微傾斜坡道等多種地形和路况，機械人不得使用輪子或者其他物理外掛，必須「兩條腿走路」方式完成比賽。

比賽過程中，機械人狀况百出，摔倒、冒煙、「罷工」等層出不窮。有機械人頭部掉下後，以無頭狀態繼續奔跑，也有機械人在輔助工作人員指揮下，以倒退的形式奔跑。

最終奪冠的天工Ultra身高約1.8米、體重約55公斤，是全球首個全尺寸純電驅動人形機械人，比賽過程中錄得時速8到10公里。據工作人員介紹，天工Ultra搭載了「慧思開物」智能平台，具備出色的環境感知與規劃能力以及精準的運動執行控制，並採用剛柔耦合的腿部結構，有效降低運動中的衝擊力，同時通過改良風冷散熱技術，保障其在長時間高強度運動中的穩定表現。

身高1.2米體重30公斤的松延動力N2小頑童隊獲得亞軍。N2採用改良的腳踝球軸承結構，強化核心部件抗衝擊性，能夠在訓練過程中承受數十次摔落而不影響性能。該機械人還配備自研的高扭矩密度關節，並採用新型複合材料來減輕重量，同時提升爆發力與穩定性。

上海卓益得機械人「行者二號」成為季軍，他身高1.68米，整機重量約28公斤。行者二號採用仿人肌腱驅動技術，單腿重量不到2公斤，且腿部沒有電機，大大降低轉動慣量和傳動損耗，提升運動效率與安全性。

觀眾齊喊加油 「早晚跑得比人快」

賽道兩邊都有為機械人加油的市民，在賽程還未開始前就已經就位，很多父母也帶孩子前來觀賽。小朋友對機械人非常感興趣，揮舞雙手為機械人大喊「加油」。儘管機械人隊伍狀况百出，觀眾卻紛紛表示「這是技術的進步」、「早晚跑得比人快」。

路透社引述俄勒岡州立大學計算機科學、人工智能和機械人學教授艾倫‧弗恩 （Alan Fern）表示，「中國公司一直專注於展示行走、跑步、舞蹈和其他敏捷動作」，這些演示很有意思，但它們並沒有展示出多少實用功能或任何類型的基本智能。

另據法新社引述工程師表示，此次半馬比賽的目的是測試機械人的性能和可靠性；他們強調，完成比賽才是主要目標，不是贏得比賽。

明報記者

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