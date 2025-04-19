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欠承載力 虎門大橋10月大修

【明報專訊】東莞市發展和改革局近日發布公告，稱虎門大橋段多座橋樑在長期重載車流下，承載能力不滿足要求，耐久性顯著下降。當局將投資約15.5億元人民幣，開展大橋安全韌性提升工作，施工工期為27個月，預計2027年底完工。

封閉施工逾一年

東莞發展和改革局消息，公告顯示，根據《交通運輸部關於進一步提升公路防災減災能力的指導意見》，計劃提升虎門大橋段安全韌性、恢復通道交通功能、保證結構安全耐久。項目建設不涉及新增用地用海，建設內容包括部分橋樑構件養護、橋面重鋪、設施升級改造、過江段橋樑耐久性處置等，全面提升大橋安全韌性。

工程預計2025年10月開工，2027年12月完工。工程施工工期為27個月，其中封閉道路施工12至15個月，屆時道路將會封閉施工。

莞佛高速虎門大橋段於1992年10月動工興建，1997年6月正式建成通車，東起東莞市太平立交，上跨獅子洋入海口，西至廣州市南沙立交，全長約15.762公里，主橋長4.6公里，橋面雙向六車道，是中國首座自行設計建造的特大型懸索橋，大橋主航道跨徑888米，曾被譽為「世界第一跨」。

虎門大橋是珠江三角洲高速公路網的重要組成部分，是連接珠江東西兩岸的重要交通樞紐。自2019年8月16日起，虎門大橋莞佛高速段實施全天禁止貨車及40座以上客車通行的措施，以確保橋樑結構的安全穩固。

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