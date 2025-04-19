水泥航母擴建被指研新航母 外媒料仿美「福特號」設計

據美國「戰區」網站（The War Zone，TWZ）報道，衛星圖像由商業衛星遙感公司Planet Labs拍攝，經與同一設施2019年的衛星圖片對比，該設施模擬飛行甲板明顯擴大，其中一側擴寬到原本有一定距離的道路附近。而疑似艦島的上層建築也由原有位置大幅移動至模擬設施右舷靠近艉部，甲板外觀佈局與美國最新核動力航母「福特號」相似。

用布覆蓋 美媒料藏多機型

衛星圖顯示，航母模擬甲板位於一座建築的頂部，其主要作用是「評估不同的飛機設計在海上的潛在用途」，比如在航母甲板上的佈置和調度。另外艏部甲板位置放置了若干各種飛機的模型，儘管看上去這些似乎由深色防水布覆蓋而相對不易識別，報道仍通過猜測和此前曾放置在此的模型推斷稱，這其中至少有一個是殲15系列艦載戰機模型，另一個是殲35隱形艦載機，以及空警600艦載預警機模型，顯示可能正進行相關艦載航空裝備的無線電射頻測試及甲板適配試驗。

「水泥航母」此前曾被觀察到複製了遼寧艦和山東艦的艦島和滑躍甲板設計，隨後再次修改，移除了艏部的滑躍甲板結構，以模擬003型航母福建艦，標誌中國海軍航母設計轉向彈射起飛攔阻着艦模式。而現在這一輪大規模改造，似乎正為中國下一代航母004型做準備，與此同時也更好地模擬了仍在繼續進行服役前試航的福建號。

國防部曾稱報道純屬猜測

自福建號航母下水開展各類試驗以來，外界針對中國下一代航母的關注與猜測就與日俱增。在今年3月14日的國防部例行發布會上，中國國防部新聞發言人張曉剛大校就針對「美方稱中國可能正在建造大型核動力航母」的報道作出回應，張曉剛當時表示，相關媒體有關報道純屬猜測，中國始終依據國家安全需要和裝備技術發展情况，綜合考慮航母建設問題。