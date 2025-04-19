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北京聞風：元首外交「落子」東盟3國啟示 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】國家主席習近平本周對越南、馬來西亞、柬埔寨進行國事訪問，是今年中國元首的首次出訪。北京學者指，此訪是繼中央舉行周邊工作會議後，以元首外交的形式，引領中國周邊工作進入新階段的具體實踐。今年首訪選擇東盟3國，顯示東南亞地區在周邊戰略中的重要位置。

習近平在此訪每到一國都受到隆重禮遇，中國與3國也分別促成大量合作規劃。其中，中越發布的聯合聲明共有11點，包括將發揮中越鐵路合作聯委會機制作用，優先加快推進兩國鐵路、高速公路、口岸基礎設施互聯互通等；中馬的聯合聲明內容達56條，其中，雙方同意建立外交國防「2+2」對話機制，進一步拓展高水平戰略溝通渠道和政治安全合作平台；中柬交換30多份雙邊合作文本，涵蓋產供鏈合作、人工智能等領域，不斷充實「鉆石六邊」合作框架，內涵豐富，值得深入解讀。

中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員許利平表示，周邊是中國構建命運共同體的關鍵，尤其是在全球局勢不確定、不穩定的背景下，周邊的戰略地位在進一步提升，成為中國發展繁榮的基礎。「中國做實、做強與東南亞的合作，這是一個長期過程。」許利平指出，此訪，中國將重點放在與鄰國建章立制和務實合作上，以聚焦構建雙邊命運共同體。

建章立制具體來看，有兩層意思。一是強化原有的合作框架和機制，譬如，此訪強調在中越的「兩廊一圈」框架、中馬農業合作聯合工作組機制等基礎上開展合作。二是打通要害「經絡」，建立新的機制化合作。如中越啟動鐵路合作機制，兩國至少要經歷5到10年的周期，實際是着眼於更長遠的合作；再如，中馬、中柬建立外長、防長「2+2」對話機制，為世界增加確定性和穩定性。

務實合作也是此行的重墨之處，主要體現在兩點。一是明確合作重點。傳統經貿方面，促進3國農產品輸入中國，有助共同抵禦美國的關稅大棒。新興產業方向，與3國加強數字經濟、人工智能等領域的探討和合作。人文交流上，中馬互免簽證、中越將啟動智慧口岸等。二是穩定東南亞地區的產業鏈供應鏈。

供應鏈區域化 助做大RCEP

據透露，此訪很早就做了計劃，與美國本輪關稅政策沒有直接關係。不過，中國和越南、馬來西亞、柬埔寨都是全球貿易自由化、便利化的受益者，亦是《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）的成員。在當前美國發起關稅戰的大背景下，供應鏈區域化是一個趨勢。許利平認為，此訪若能把該趨勢穩定下來，有助把RCEP的「蛋糕」做大，發揮區域合作效應。

反脫鈎 滿足全球南方期待

北京外國語大學亞洲學院副教授傅聰聰認為，貿易自由化和區域一體化是東南亞地區發展的基石。中國視越南、馬來西亞、柬埔寨為互利共贏的伙伴，反對「脫鈎斷鏈」，其實滿足的是全球南方國家的共同期待，是全球南方國家的樣板。在全球市場被不確定性主導之際，此訪是對全球南方命運共同體的制度性回應。這不僅是一次雙邊合作深化的外交動作，更是一次對全球經貿規則穩定的價值重申。

文：鍾鳴九

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