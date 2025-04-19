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稱陸是堅強後盾 宋濤籲台商拓內需抵外部衝擊

【明報專訊】國台辦主任宋濤昨日與長三角台商代表開座談會，了解貿易戰對台商的衝擊。宋濤提到，美國對華關稅「真是瘋狂」，又稱大陸始終是台商的堅強後盾，台商拓展內需市場可以有效消化外部衝擊。

新華社報道，宋濤在座談會上表示，美國發起的關稅戰，改變不了中國經濟基礎穩、韌性強、長期向好的基本態勢，中國有足夠的智慧和能力應對並戰勝各種挑戰，對此台商要有信心。他稱，信心來自中國的超大市場規模，包括14億人口的消費升級浪潮、鄉村振興示範的潛在需求和最龐大的中等收入群體等。台商要拓展內需市場，就完全可以有效消化外部衝擊。

稱關稅戰無礙中國經濟向好

研推措施助台企轉型升級

他並稱，大陸始終是台商的堅強後盾，將研究解決台商台企面臨的問題和困難，提出切實可行的政策措施，強化兩岸產業鏈供應鏈連結，支持台企參與國家重大戰略實施，助力台企轉型升級、拓展內需市場。

與會的台商代表批評，美國濫徵關稅嚴重衝擊全球貿易秩序，為部分外向型台企帶來壓力和影響；強調廣大台資企業始終與大陸同心同行，堅決擁護支持國家對美國採取的反制措施。

據台灣ETtoday報道，宋濤先前已赴南方與珠三角台商會談，下周一將轉往四川成都，與西部台商與會，深入了解台商台企面臨困境與難題。

此外，宋濤前日（17日）還在南京會見了國民黨前主席洪秀柱一行人。宋濤表示，當前台海形勢複雜嚴峻，但兩岸同屬一個中國、都是中國人的基本事實沒有變，還稱「有充分的信心和能力來應對台海形勢和外部形勢的變化」，批評「賣台引戰」必定失敗。

相關字詞﹕關稅戰 洪秀柱 台商 宋濤

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