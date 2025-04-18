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工信部要求車企測試自駕輔助 禁誇大宣傳

【明報專訊】小米汽車上月底發生失事起火致3名車內人員死亡，事件引發社會各界強烈關注，引起社會對智能網聯汽車安全性的廣泛關注和討論。工信部裝備工業一司周三（16日）組織召開智能網聯汽車產品准入及軟件在線升級管理工作推進會，強調車企要充分開展組合駕駛輔助測試驗證，明確系統功能邊界和安全響應措施，不得誇大和虛假宣傳，嚴格履行告知義務。

「環球網」報道，本次會議邀請了工信部裝備工業發展中心及近60家主要汽車生產企業的代表共同參加，共同探討智能網聯汽車產品的准入標準和軟件在線升級管理要求。會議聽取汽車生產企業落實有關產品准入和軟件在線升級備案要求情况及建議。

提小米汽車事故

要求確保消費者了解安全限制

工信部裝備工業發展中心介紹智能網聯汽車產品准入，以及軟件在線升級管理的重點關注事項。會議強調，汽車生產企業要充分開展組合駕駛輔助測試驗證，明確系統功能邊界和安全響應措施，不得誇大和虛假宣傳，嚴格履行告知義務，切實擔負起生產一致性和質量安全主體責任，切實提升智能網聯汽車產品安全水平。

會議特別提及小米汽車失事起火致3名車內人員死亡事件。針對這一事件，工信部再次強調加強智能網聯汽車產品准入管理的重要性，並要求各汽車生產企業務必嚴格履行告知義務，確保消費者充分了解產品的性能和安全限制。

相關字詞﹕駕駛輔助系統 駕駛 小米汽車 工信部

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