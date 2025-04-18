逾30艘現役艦艇下周開放 海軍節歷來之最

多型首次公開 停泊多地

新華社報道，4月23日前後，海軍將開放075型兩棲攻擊艦、071型綜合登陸艦，052C/D型導彈驅逐艦，054A型、056A型導彈護衛艦，903型綜合補給艦，022型導彈艇等多型現役主戰艦艇，公眾可登艦參觀。開放地點包括秦皇島、天津、青島、連雲港、泰州、上海、寧波、舟山、溫州、寧德、廈門、汕頭、廣州、湛江、海口、三亞等城市。

其中，「和平方舟」號醫院船將首次靠泊天津，多艘戰艦將首次靠泊命名省份或城市。此次開放的許多艦艇都執行過亞丁灣護航、出國訪問和聯演聯訓等重大任務。屆時，公眾可以與海軍官兵面對面交流，體驗特色的繩結、燈光、旗語等海軍文化。

除艦艇開放外，海軍還將組織航空兵場站、軍港碼頭等海軍軍營同步向社會開放。

目前，各地艦艇開放活動預約通道正在陸續開啟，公眾可關注各戰區海軍、開放活動所在城市官方微信公眾號，按提示填寫相關信息，網上預約登記。