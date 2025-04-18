黔男擬辦3人婚禮惹議 警方「教育勸導」取消

偕前妻現女友拍婚紗照發請帖

網絡發酵後 酒店取消預訂

網傳的邀請函顯示，這個婚禮將於4月19日在畢節市創美世紀城世紀佳緣宴會中心舉辦。邀請函並附照片，顯示男子左右各抱一名身披婚紗女子，配文「修成正果」，「歡迎參加我們的婚禮」。落款是新郎吳××，新娘周×、陳××。還有一段新郎與兩女子互動的影片，吳姓男子稱，將於兩女子「3人一起結婚」，邀請親朋好友前來觀禮。

該場婚禮引起網民爭議，有人直呼「荒謬」 ，還有人批評違法。原計劃承接婚禮的畢節市「世紀佳緣宴會中心」酒店昨發聲明稱，婚禮已取消，並稱在最初接到預訂時，對方並未如實告知將是「3人婚禮」，因此按正常流程完成相關預訂手續。隨着事件在網上發酵，酒店才發現這場婚禮的「特殊性質」，因此已經取消預訂，強調中國實行「一夫一妻」制。

「九派新聞」報道，知情人士透露，這兩名女子，其中周×是男子前妻，陳××是現任女友，3人拍攝婚紗照是「惡搞與開玩笑」，「三方的家人都同意」。當地警方也介入這場「鬧劇」，稱經民警「教育勸導」，原定「3人婚禮計劃」取消，新郎將與現任未婚妻完婚。警方確認3人拍攝婚紗照行為不違法，當事人從未真正實施「一夫二妻」婚禮。

知情者稱是鬧劇 「家人都同意」

畢節市七星關區婚姻登記處工作人員表示，該處未受理過此宗婚姻登記。根據內地法律規定，一名男性不能同時跟兩名女性辦理結婚證；該工作人員表示，如果登記的話，涉嫌「重婚罪」。

「澎湃新聞」引述北京市中聞律師事務所律師王丹妮表示，若該男子已和現任登記結婚，又和前妻以夫妻名義生活，比如共同居住、對外以夫妻相稱等，則可能構成事實婚姻重疊，涉嫌重婚罪；若3人僅拍攝婚紗照、預備舉辦婚禮，也可能因誤導公眾被認定為擾亂公共秩序，違反內地的《治安管理處罰法》。