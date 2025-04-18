駐京周記：內地逐漸擺脫惡俗婚俗

各地的婚禮習俗各不相同。記者老家河北省原本就有眾多婚俗，近兩年在很多「惡俗」被批判的情况下，婚禮上的「婚鬧」少了許多，不少婚俗也重新散發新的活力。

河北撒鹽：從向新人變為向長輩

老家有「撒鹽」的習俗，原本是灑向一對新人，有「殺性」，使新人收斂脾性互相包容，還有清潔、驅邪的寓意。但隨着新人婚禮穿著裝扮愈來愈講究，向打扮好了的新郎新娘撒鹽經常會引來各種不滿。於是撒鹽的習俗逐漸演變成向新郎和新娘的父親撒鹽，因為大部分情况下父親不會化妝，兩名父親收到這種祝福也不會氣惱，又給婚禮現場增添了幾分熱鬧的氣氛。

「婚鬧」變趣味「堵門」

「婚鬧」盛行的時候，有破窗而入的，還有猥瑣伴郎猥褻伴娘的事情發生。為了避免這些情况，許多新人在結婚前就已經和伴郎伴娘們約法三章，題不要太難，人不要太瘋。於是結婚當天的「堵門」變得非常精彩，通常是伴娘們拿紅包的好時機。伴娘們會用各種難題考驗接親的新郎和伴郎們，有腦筋急轉彎還有繞口令或者急速問答等。若想降低難度，就需要用紅包「賄賂」堵門的伴娘們，兩邊都和和氣氣，趣味十足。

除了這些以外，還有很多習俗要遵守。如新娘在出嫁的當天早上，要由家族長輩請出閣閨女吃「離娘麵」。成婚那天，雙方有「姑不接，姨不送」的忌諱，且接送雙方一般不得委託寡、二婚頭或屬相與新娘新郎相剋的接送親隊伍。新郎去接親的人數一般是單數，而新娘家送親則是雙數，這樣表示「單」去「雙」回，成雙成對，寓意白頭偕老。新娘妝畢，還要揣一面小鏡子，以「避」凶光等。

陋習仍有 塗鞋油抽新郎等

不過仍有其他地方還殘存一些「陋習」，化妝師小謝就表示她參加過一些婚禮，會給新人的父母臉上塗鞋油，有「抹得愈黑人緣愈好」的含義。新人父母經常猝不及防就被抹一個大黑臉，「蹭到新娘臉上就是大災難。」小謝說。還有地方會抽打新郎或讓新娘久坐「磨性子」，被人詬病許久。

駐京記者 王佩凡