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立陶宛重啟與華外交對話 拒改「台灣代表處」名稱

【明報專訊】中美貿易關稅戰火延燒之際，歐盟面臨選邊壓力，立陶宛國內也再度掀起對華關係討論。立陶宛國會外交事務委員會主席莫圖扎斯（Remigijus Motuzas，圖）透露，與中國恢復外交關係的對話已在進行，但強調立方不會更改「台灣代表處」的名稱。

中方要求須遵「一中原則」

據立陶宛媒體Delfi報道，莫圖扎斯透露，立陶宛已收到來自中國的「信號」，表達恢復外交關係的意願。中方在信息中重申立方須遵守「一個中國原則」。他進一步透露，約一個月前立中雙方曾會談，雙方均提出各自條件，目前正等待彼此回應。2021年底，立陶宛允許台灣更改「台北經濟文化代表處」為「台灣代表處」後，中立兩國關係陷入低谷。

莫圖扎斯認為，立陶宛並未違反「一個中國原則」，因為「台灣代表處」屬於經貿辦事機構。他並透露，台灣曾提出簽署政府間協議，但因立陶宛未承認台灣為主權國家，不能簽此類協議，但是其他形式的合作與經貿往來仍在進行中。

立外交官：擬從代辦層恢復至大使級

莫圖扎斯強調，目前立陶宛與中國僅討論從代辦層級恢復至大使層級的外交關係。他舉西班牙首相桑切斯近期訪華為例，指出未來部分歐盟國家可能在美國提高關稅後，尋求加強對華經貿往來。

相關字詞﹕外交關係 立陶宛 一個中國原則

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