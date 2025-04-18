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強調宏觀經濟需重預期管理 李強籲促社會預期穩定向好

【明報專訊】國務院昨以「加強預期管理，協同推進政策實施和預期引導」為主題，進行第十三次專題學習。國務院總理李強在主持學習時強調，要深入學習貫徹習近平總書記重要指示精神和黨中央關於穩預期、強信心的決策部署，深化對加強預期管理的認識，結合當前形勢，着力促進社會預期穩定向好，形成應對風險挑戰、共促高質量發展的強大合力。

新華社報道，中國社會科學院學部委員高培勇作講解。國務院副總理何立峰、張國清，國務委員吳政隆作交流發言。

李強在聽取講解和交流發言後指出，經濟發展主要取決於相應的客觀條件，但也有很強的主觀屬性，市場預期便是影響經濟活動的重要因素，市場經濟很大程度也是預期經濟。在宏觀經濟治理中，不僅要注重供需平衡調控，還要注重預期管理與引導，不斷提高宏觀調控效能，實現穩預期、強信心與穩經濟的相互促進、良性循環。

赴陝調研 丁薛祥：全方位擴內需

在中美關稅戰之際，多名中央高層近日離京調研時，均強調要搞好中國經濟。4月14至16日，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在陝西調研，並在西安主持召開座談會。他強調，要堅定發展信心，保持戰略定力，促進經濟持續回升向好，推動高質量發展行穩致遠；要全方位擴大國內需求，幫助涉外貿企業渡過難關，更大力度穩定就業，有力有效應對外部衝擊。

何立峰赴廣交會 籲拓國際經貿合作

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰15至16日在廣東出席第137屆中國進出口商品交易會（廣交會）有關活動並調研外貿工作。何立峰強調，要進一步加大穩外貿支持力度，培育外貿新動能，鼓勵拓展國際經貿合作，為建設開放型世界經濟共同努力。

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