視周邊外交重點 習：中柬堅如磐石 簽37項合作文件 執政黨主席盼中企投資

西哈莫尼指歷史性訪問 深化鐵桿友誼

習近平專機昨上午飛抵金邊，西哈莫尼、洪森等接機，在機場舉行隆重歡迎儀式。習近平在西哈莫尼的陪同下檢閱儀仗隊，隨從在兩人身後撐起王室的黃羅傘。習近平下午在金邊王宮接受西哈莫尼授予的「柬埔寨王國民族獨立大項鏈級勳章」。西哈莫尼晚上為習近平舉行歡迎宴會。西哈莫尼表示，習近平此訪是歷史性訪問，將深化兩國鐵桿友誼，充實「鑽石六邊」合作架構，推動柬中關係邁上新台階，柬方願同中方加強在東盟-中國合作、瀾湄合作等多邊機制中的協調配合，共同促進地區和平穩定繁榮。

據新華社報道，習近平下午與洪森會晤。習近平指出，中柬兩國是友好鄰邦、鐵桿朋友，中方將一如既往支持柬埔寨人民黨帶領柬埔寨人民保持國家穩定和經濟發展，願就加強黨的建設、推進改革發展等課題同柬方交流，深化中國全國人大、全國政協同柬參議院、國會友好合作；中方支持柬埔寨在地區和國際舞台上發揮更重要作用，要用好新設立的兩國外長、防長「2+2」戰略對話機制，強化戰略協作。要密切各領域務實合作，開展好柬埔寨「工業發展走廊」、「魚米走廊」建設和能源、交通等領域合作。

報道引述洪森表示，熱烈歡迎習近平到訪，此訪對柬方意義重大，柬方願與中方加強戰略安全合作，擴大雙邊貿易，歡迎更多中國企業赴柬投資，推動深化人文交流，深入打擊網賭電詐；支持中方提出的共建「一帶一路」合作和三大全球倡議；願同中方加強合作，攜手應對貿易戰等風險挑戰。

習近平傍晚與洪瑪奈舉行會談，見證兩國簽署共計37項合作文件，涵蓋投資、經貿、金融、教育、農業、信息、青年交流、衛生、水資源、旅遊、婦女事務等領域。中央辦公廳主任蔡奇、外交部長王毅、公安部長王小洪等高官繼續隨行參加活動。

柬媒：習支持德崇扶南運河項目

《柬中時報》引述柬埔寨參議院發言人謝天龍（Chea Thyrith）稱，洪森表示，習近平是柬埔寨「最重的貴賓」、「最信賴的老朋友」，希望中方繼續支持柬埔寨在多個發展領域的規劃與倡議。習近平表示，中國將一如既往全力支持柬埔寨的國家發展戰略，特別是對德崇扶南運河項目給予堅定支持。洪森感謝習近平的支持，並表示德崇扶南運河對柬埔寨內陸水運體系和經濟發展具有重要意義。

去年8月動工的德崇扶南運河全長180公里，設兩條航道，預計4年後建成，為湄公河新增出海口，有助柬埔寨物流並減少進出口依賴鄰國越南，預計投資達17億美元。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676