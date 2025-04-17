山西訂婚强姦案 二審維持囚3年

官：「訂婚就有性權利」錯誤

綜合「人民日報客戶端」等內地媒體報道，由於備受輿論關注，這宗不公開審理的案件在一審和二審宣判後均由法官作說明。二審法官表示，網傳女方通過相親「騙婚」、藉婚姻索財等信息不實。席母主張席男未與吳女發生插入行為；法官表示，處女膜狀况屬個人私隱不應披露，亦不能作為認定或否定強姦罪行的依據。

法官强調，法院既自覺接受輿論監督，又防止輿論干擾司法，嚴格依據事實和法律作出公正裁判。法官表示，法院在法律規定範圍內、保護雙方私隱的前提下，最大限度回應社會關切，目的是保障公眾的知情權，增加司法透明度，主動接受社會監督；但席母擅自在網上散播受害者姓吳女子的個人私隱，二審法庭對其訓誡。

案件引發熱烈討論。有男網民認為，判決偏袒女方，可能令男性對婚戀產生恐懼；有女網民則認為，判決强調「性同意」的重要性，男性應加强性別平等意識。

不少律師支持法院說法，但也有律師質疑該案判決，認為案件在缺乏物證的前提下定罪有失公允。