中國夫婦羅馬遭「爆頭」槍殺 涉華商黑幫爭地盤

綜合安莎社（ANSA）等意大利媒體報道，意大利警方披露，被害男子姓張，53歲，綽號阿生（Asheng），其妻子38歲。兩人在羅馬的普內斯汀納路（Via Prenestina）遭槍殺，當時兩人正踩單車回家，在家門口被騎電單車的兇手近距離開槍射擊後腦。

犯罪組織爭壟斷紡織物流業

意大利托斯卡納大區的普拉托（Prato）有大量中國紡織業者。當地檢察官指出，近兩三年來，中國犯罪組織為爭奪紡織物流業的壟斷，展開所謂的「衣架戰爭」。檢方初步研判，這對遇害中國夫婦應與同業聯盟之間爭奪地盤有關，目前這種中國紡織商搶物流地盤的爭鬥正在整個歐洲蔓延，鬥爭中心就是義大利紡織重鎮普拉托。

調查顯示，遭槍殺的姓張男子與托斯卡納檢方正調查的一個中國犯罪組織張姓主腦有密切合作關係。該中國犯罪組織從去年起似乎不斷被攻擊。

意大利普拉托地區犯罪狀况在近月不斷升級，發生暴力攻擊、謀殺未遂等。此外，在意大利托斯卡納、西班牙馬德里和巴黎的華商公司也曾傳出縱火事件。

中國駐意大利大使館對此案表示「高度關注」，對兩名同胞不幸遇害深表哀悼，向遇害者家屬表示慰問。華使館得知情况後，第一時間聯繫當地警方，表達關切，敦促意方加快破案，懲治兇手。