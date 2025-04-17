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五一前夜火車票開搶 系統再癱 國鐵致歉稱已處置 向隅客紛發帖「求候補」

【明報專訊】內地的「五一」小長假還有兩周開始，國鐵購票系統12306昨日開售小長假前夜火車票，熱門線路車票開售即「秒光」，網民呼「比演唱會的票都難搶」，「你搶到五一假期的票了嗎 」更衝上微博熱搜榜；購票系統更因大量民眾搶票導致一度崩潰。國鐵事後致歉，稱經緊急處置已基本緩解。

今年「五一」小長假共5天。新華網報道，國鐵集團表示，「五一」旅客探親、旅遊、踏青等出行意願強烈，預計鐵路客流將呈現良好增長態勢。據預測，小長假期間，除省內遊、周邊遊外，跨省中長距離出行的遊客將明顯增多，熱門方向、熱門車次的車票將十分緊張。

根據鐵路客票提前15天預售規則，昨開售假期前一天（4月30日）的火車票。但一些熱門線路的車票剛起售就「秒售罄」，有網民表示火車票比演唱會的票都難搶。「你搶到五一假期的票了嗎 ? 」更衝上微博熱搜榜，不少網民更發帖「12306求候補」，希望有人退票。

大量民眾登上鐵路購票系統12306搶票，導致系統一度崩潰。不少網民發帖稱，鐵路12306 App出現無法正常登錄、購票卡頓、訂單顯示異常等問題。據網民截圖，網絡頁面一直處於「加載中」的狀態，卻無法進入系統購票。工作人員回應表示，購票軟件系統崩潰暫時無法購票屬實，原因「五一」搶票人數過多導致，何時能恢復暫不清楚，建議有購票需求的旅客暫時前往車站櫃台購票。

購票系統今年第三次「死機」

國鐵集團隨後致歉，微信公號「中國鐵路」消息，國鐵集團表示，昨上午9時起系統瞬時訪問量驟增、出現繁忙預警，部分用戶在12306手機App登錄時發生短暫延遲現象，經緊急處置已基本緩解，其間12306網站運行正常，用戶可順暢購票。下一步，將加強監控巡檢和技術維護，確保系統安全平穩運行。

這已是12306購票系統今年第三次崩潰。2025年春運前夕，因大量民眾進入系統搶票，在1月6日，12306網站出現「遠程調用業務系統異常」、「網絡出錯，請稍後再試」等提示，1月8日上午，12306 App突然無法登錄，無法作購票和退票等操作。國鐵12306網站因此連兩日發布「情况說明」向旅客致歉。

相關字詞﹕國鐵集團 五一黃金周 小長假 車票 鐵路

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