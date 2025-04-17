國台辦批「跪美賣台」不顧產業前景

稱專欄收3000封舉報郵件

新華社報道，朱鳳蓮稱，目前已收到超過3000封舉報郵件，所舉報對象比較集中，內容較為翔實，充分反映兩岸民眾對「台獨」打手、幫兇為非作歹的深惡痛絕。「我們將堅持以事實為依據、以法律為準繩，在核查相關舉報信息後，依法追責、依法嚴懲這些打手、幫兇。」

有記者提問，美國發起「對等關稅」後，儘管台積電已經承諾對美追加投資1000億美元，美仍宣稱要對台加徵32%關稅，引發島內各界嘩然。對此，朱鳳蓮表示，賴清德當局為了謀「獨」，主動出賣台灣核心優勢產業，換來的卻是美國對台課徵高關稅，讓其着意編造的美台關係假象破滅，「棋子」變「棄子」。

朱鳳蓮表示，面對美國濫施關稅，單方面挑動全球貿易戰，中方第一時間堅決實施必要的反制措施，這不僅是為了維護自身正當權益，也是為了捍衛國際貿易規則和國際公平正義。