明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

國台辦批「跪美賣台」不顧產業前景

【明報專訊】國台辦發言人朱鳳蓮昨在例行新聞發布會上應詢表示，推出「『台獨』打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，具備堅實的法理基礎和充分的法律依據，是順應兩岸民眾懲「獨」呼聲的正義之舉，是維護台灣同胞正當權益的必要舉措。針對美國「對等關稅」引發的關稅戰，朱鳳蓮說，賴清德當局不顧民眾利益和產業發展前景，提出對美「大採購大投資討好方案」，卑躬屈膝、「打左臉送右臉」，這種「跪美賣台」的行徑，令人不齒。

稱專欄收3000封舉報郵件

新華社報道，朱鳳蓮稱，目前已收到超過3000封舉報郵件，所舉報對象比較集中，內容較為翔實，充分反映兩岸民眾對「台獨」打手、幫兇為非作歹的深惡痛絕。「我們將堅持以事實為依據、以法律為準繩，在核查相關舉報信息後，依法追責、依法嚴懲這些打手、幫兇。」

有記者提問，美國發起「對等關稅」後，儘管台積電已經承諾對美追加投資1000億美元，美仍宣稱要對台加徵32%關稅，引發島內各界嘩然。對此，朱鳳蓮表示，賴清德當局為了謀「獨」，主動出賣台灣核心優勢產業，換來的卻是美國對台課徵高關稅，讓其着意編造的美台關係假象破滅，「棋子」變「棄子」。

朱鳳蓮表示，面對美國濫施關稅，單方面挑動全球貿易戰，中方第一時間堅決實施必要的反制措施，這不僅是為了維護自身正當權益，也是為了捍衛國際貿易規則和國際公平正義。

相關字詞﹕關稅戰 賴清德 台獨 朱鳳蓮 國台辦

上 / 下一篇新聞