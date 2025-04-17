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商務部李成鋼任國際貿易談判代表

【明報專訊】國務院昨宣布任命李成鋼（圖）為商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長，以接替王受文。任命陳曉東為國家國際發展合作署署長，免去陳曉東的副外交部長職務；免去羅照輝的國家國際發展合作署署長職務。

公開資料顯示，李成鋼生於1967年2月，安徽太湖人，北京大學法律系法學專業本科畢業，德國漢堡大學法律經濟學專業碩士研究生。他曾任商務部進出口公平貿易局副局長、商務部條約法律司司長、商務部部長助理等職。

國務院對李成鋼的任命，正值中美關稅戰膠着之際。而此次任命亦早有先兆，3月31日，國家發改委主任鄭柵潔主持召開企業家座談會，與寧德時代、福耀玻璃等8家企業座談交流。李成鋼出席，職務是商務部部領導，共同出席此次會議的各部門負責人包括發改委副主任鄭備、工信部副部長辛國斌、稅務總局副局長王道樹、市場監管總局副局長鄧志勇等。

陳曉東掌國際發展合作署

另外，獲任命為國家國際發展合作署署長的陳曉東，1965年12月生，安徽廬江人，工商管理碩士，中共黨員。他長期在外交部工作，歷任外交部西亞北非司參贊、副司長、司長、部長助理及副部長。駐外方面，先後擔任駐伊拉克、英國、新加坡和南非大使。

國家國際發展合作署是2018年成立的國務院直屬機構，主要擬訂對外援助戰略方針、規劃、政策，統籌協調援外重大問題並提出建議，推進援外方式改革，編制對外援助方案和計劃，確定對外援助項目並監督評估實施情况等。援外的具體執行工作仍由相關部門按分工承擔。

國務院同日還任命王志忠為國家移民管理局局長，免去許甘露的公安部副部長、國家移民管理局局長職務。

相關字詞﹕李成鋼 任命 談判 商務部

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