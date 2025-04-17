大馬伙華為中興 拓新代5G網絡

目標一年內人稠區80%覆蓋率

綜合大馬媒體報道，U Mobile的目標是在網絡部署開始後的一年內，實現人口稠密地區80%覆蓋率，並在接下來的12個月內實現人口稠密地區90%覆蓋率。該公司還強調，該國下一代5G網絡將優先考慮交通樞紐、醫療和體育設施、智慧城市和數據中心等重點領域。此次部署還將包括建築物所有區域的5G室內覆蓋。

U Mobile主席陳志遠表示，華為將負責西馬的5G網絡部署工作，而中興則負責東馬地區。「華為和中興一直是U Mobile的長期基礎設施合作伙伴，擁有全球部署的成功經驗。因此，我們期待能夠共同推動業務發展。」今年3月，U Mobile獲得大馬政府授權，以負責部署馬國最新的5G網絡。

據U Mobile發布的新聞稿，華為（馬來西亞）首席執行官孫魯源表示，深感榮幸獲得這份信任，承諾將恪守並超越責任擔當。中興通訊馬來西亞董事總經理葛雨橋表示，「中興通訊很高興成為U Mobile的技術合作伙伴，並很榮幸能夠在塑造馬來西亞5G格局中發揮關鍵作用。」