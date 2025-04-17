中馬會談 習近平：願偕東盟抵制濫徵關稅 「盡早簽自貿區升級」 大馬稱重視經濟一體化

兩國推「儒伊文明對話」

新華社報道，易卜拉欣在國家王宮廣場為習近平舉行隆重歡迎儀式。在會晤時，習近平強調，中馬雙方要持續深化政治互信，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持。中方歡迎更多馬來西亞優質農產品進入中國市場，鼓勵中國企業赴馬投資興業。願與馬方推進「儒伊文明對話」，開展更多合作，增進兩國民心相通。

易卜拉欣表示，馬來西亞高度重視對華關係，馬方重視區域經濟一體化，堅定支持「一帶一路」倡議，願同中方加強貿易投資合作，共同穩定產業鏈供應鏈，提升互聯互通水平，加強教育人文交流。作為東盟輪值主席國和東盟─中國關係協調國，馬方致力於推動東盟─中國關係實現更大發展，共同打造和平繁榮的未來。

會見後，習近平出席易卜拉欣舉行的歡迎宴會，馬方以充滿大馬風味的國宴款待中國來賓（見另稿）。

習提中馬命運共同體三意見

昨下午，習近平與安華在布特拉加亞總理官邸舉行會談。習近平就建設高水平戰略性中馬命運共同體提出三點意見。一是堅持戰略自主，開展高水平戰略協作；二是凝聚發展合力，打造高質量發展合作標竿；三是傳承世代友好，深化文明交流互鑑。

習近平指出，馬方將今年東盟的主題定為「包容性和可持續性」，體現了對時局的深刻洞察。中方支持馬來西亞發揮東盟輪值主席國作用，願同地區國家一道，盡早簽署中國─東盟自由貿易區升級議定書，以開放包容、團結合作抵制「脫鈎斷鏈」、「小院高牆」和濫徵關稅，以和平、合作、開放、包容的亞洲價值觀回應弱肉強食的叢林法則，以亞洲的穩定性和確定性應對世界的不穩定和不確定。

安華：中國長期真誠幫助

安華熱烈歡迎習近平到訪馬來西亞，表示長期以來中國真誠幫助馬來西亞，安危與共、患難與共，是馬來西亞值得信賴的朋友。

習近平此訪正值中美關稅戰之際。新華社引述安華表示，面對單邊主義抬頭，馬方願同中方加強合作，共同應對風險挑戰。「東盟不會贊同任何單方面施加關稅的做法，將通過合作聯合自強，保持經濟增長。馬方高度讚賞中國在國際地區問題上發揮的積極作用。」馬來西亞作為東盟輪值主席國和東盟─中國關係協調國，將推動加強東盟─中國合作，促進地區和平穩定繁榮。

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