明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

中馬會談 習近平：願偕東盟抵制濫徵關稅 「盡早簽自貿區升級」 大馬稱重視經濟一體化

【明報專訊】國家主席習近平昨（16日）繼續出訪東南亞三國行程，昨上午，馬來西亞最高元首易卜拉欣在馬來西亞國家王宮會見習近平。習近平表示，願同易卜拉欣最高元首一道努力，引領中馬關係長期穩定發展，共同打造高水平戰略性中馬命運共同體。易卜拉欣表示，馬方重視區域經濟一體化，堅定支持「一帶一路」倡議，願同中方加強貿易投資合作，共同穩定產業鏈供應鏈，提升互聯互通水平。當天下午，習近平與大馬首相安華在布特拉加亞總理官邸舉行會談，就建設高水平戰略性中馬命運共同體提出三點意見。

兩國推「儒伊文明對話」

新華社報道，易卜拉欣在國家王宮廣場為習近平舉行隆重歡迎儀式。在會晤時，習近平強調，中馬雙方要持續深化政治互信，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持。中方歡迎更多馬來西亞優質農產品進入中國市場，鼓勵中國企業赴馬投資興業。願與馬方推進「儒伊文明對話」，開展更多合作，增進兩國民心相通。

易卜拉欣表示，馬來西亞高度重視對華關係，馬方重視區域經濟一體化，堅定支持「一帶一路」倡議，願同中方加強貿易投資合作，共同穩定產業鏈供應鏈，提升互聯互通水平，加強教育人文交流。作為東盟輪值主席國和東盟─中國關係協調國，馬方致力於推動東盟─中國關係實現更大發展，共同打造和平繁榮的未來。

會見後，習近平出席易卜拉欣舉行的歡迎宴會，馬方以充滿大馬風味的國宴款待中國來賓（見另稿）。

習提中馬命運共同體三意見

昨下午，習近平與安華在布特拉加亞總理官邸舉行會談。習近平就建設高水平戰略性中馬命運共同體提出三點意見。一是堅持戰略自主，開展高水平戰略協作；二是凝聚發展合力，打造高質量發展合作標竿；三是傳承世代友好，深化文明交流互鑑。

習近平指出，馬方將今年東盟的主題定為「包容性和可持續性」，體現了對時局的深刻洞察。中方支持馬來西亞發揮東盟輪值主席國作用，願同地區國家一道，盡早簽署中國─東盟自由貿易區升級議定書，以開放包容、團結合作抵制「脫鈎斷鏈」、「小院高牆」和濫徵關稅，以和平、合作、開放、包容的亞洲價值觀回應弱肉強食的叢林法則，以亞洲的穩定性和確定性應對世界的不穩定和不確定。

安華：中國長期真誠幫助

安華熱烈歡迎習近平到訪馬來西亞，表示長期以來中國真誠幫助馬來西亞，安危與共、患難與共，是馬來西亞值得信賴的朋友。

習近平此訪正值中美關稅戰之際。新華社引述安華表示，面對單邊主義抬頭，馬方願同中方加強合作，共同應對風險挑戰。「東盟不會贊同任何單方面施加關稅的做法，將通過合作聯合自強，保持經濟增長。馬方高度讚賞中國在國際地區問題上發揮的積極作用。」馬來西亞作為東盟輪值主席國和東盟─中國關係協調國，將推動加強東盟─中國合作，促進地區和平穩定繁榮。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕命運共同體 關稅 一帶一路 中馬關係 習近平

上 / 下一篇新聞