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首設機械人展區吸睛

【明報專訊】本屆廣交會首次設立服務機械人展區，成為場中人氣最高的區域。46間參展商展出包括安檢巡邏、咖啡拉花、割草、清潔泳池、醫療手術、餐飲配送等不同專長的機械人，而每到機械人、機械狗的演示時間，都會引起觀眾駐足觀看、舉機拍攝。

面積4200平方米的服務機械人展區頗有「未來感」，參展的包括杭州宇樹、廣州里工等知名企業。專做仿真機械手（業內稱為「靈巧手」）的上海傲意科技技術工程師韓曉東稱，很高興能在廣交會與一眾國內同行齊齊亮相，「當中國機器人產業的知名度打開，整體蓬勃發展起來，我們做上游的企業也會有更多訂單。」韓曉東介紹，該公司的仿真機械手可用於遠程操控，例如在無菌實驗實中做實驗，或者在危險、有毒的工作環境下作業。他說，現時仍是以國內銷售為主，歐洲同類產品價格是中國10倍，所以就算加徵關稅亦影響不大。

華展商稱不放棄美市場

出品割草機械人的南京騰亞公司銷售經理邢可禮則稱，該公司主要面向歐美、澳洲等發達國家，「現在（關稅戰）剛剛開始，不知道會持續多久。我們不會放棄美國市場，但特朗普這個人今天這個樣、明天那個樣，我們不能馬上跟着變，變得太快可能會跟不上節奏，可能要等3個月到半年，再考慮下一步計劃。」

明報記者

（關稅戰）

相關字詞﹕參展商 廣交會 機械人

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