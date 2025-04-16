廣交會開幕 出口商求變圖存 停發貨暫觀望轉產能 多料中美關稅戰難持久

參展商首破3萬家 吸逾20萬境外採購商

本屆廣交會從4月15日至5月5日在廣州分三期舉辦，分別以「先進製造」「品質家居」「美好生活」為主題，共設55個展區、172個產品專區，並首增設服務機械人專區、首新設集成房屋專區。參展企業約3.1萬家，其中出口展參展企業首次突破3萬家，吸引超過20萬名境外採購商註冊。

總部位於江蘇南京、在香港上市的泉峰控股（2885）是一間五金工具製造公司，「關稅戰對我們當然有影響，你看我們的股價就知道了，」泉峰集團亞太區銷售負責人嚴曉峰苦笑道，該公司70%生意在北美，從特朗普第一任期開始便已經籌備供應鏈轉移，目前有10%至20%產能在越南。「正在建設中的新廠房預計年內落成，到時產能可以達到40%至50%。」嚴稱曾研究去墨西哥建廠，但到當地考察過後認為供應鏈未完善，又擔憂有安全問題而作罷，「現在考慮的另一個地點是匈牙利，雖然成本還是高，但可以作為另一個後備方案，萬一美國對越南徵稅，我們也還有選擇。」

華五金企業北美生意佔七成 擬匈牙利設廠

過去幾天內，特朗普關稅政策反覆變化，嚴曉峰說未來從美國進口晶片成本會上升，或會考慮國產替代，現時已完成50%，性能表現亦不錯；與此同時，美國客戶已要求暫停發貨以避開關稅，「他們沒有辦法跟客戶解釋，為什麽同樣的商品昨天賣100美元，今天就賣200美元。」嚴曉峰認為關稅戰不會持久，「現在才7天好像沒什麽區別，我們在美國的庫存大概夠維持1個月銷售，一兩個月後，美國銷售商會面臨無貨可賣的境地，老百姓也會發現即使有貨也貴得離譜，這會造成美國國內的問題。」

參觀墨西哥學者倡墨靈活應對特朗普

印度採購商阿基爾亦認為關稅戰很快會停止，「我相信中美到某個時間點會願意坐下來談」，他說自己連續十多年參加廣交會，見證「中國製造」實力提升，「製造業短期內不可能回流美國，因為成本太貴了，中國貨即使加145%關稅還是比美國製造便宜。」在墨西哥一間大學研究國際貿易的胡西則是首次參加廣交會，「近年很多中國企業到墨西哥建廠，我想來看看中國的外貿是怎麼樣的，我們也要積累一些與中國打交道的經驗。」他說墨西哥在貿易戰中「還好」，但美國隨時反臉，「如果特朗普發現中國企業藉道出口，就會來對付墨西哥，我認為我們國家要有策略靈活應對。」

廣交會亦有企業稱貿易戰影響不大，佛山家電龍頭美的（0300）冰箱業務拉美市場代表張家波稱，美的在全球近200個國家有銷售，在北美和拉美市場份額都比較高，「（加關稅）對我們影響不大，我們從很久就開始全球製造佈局，目前就冰箱而言，早已可以從全球供向全球。」

明報記者

（關稅戰）