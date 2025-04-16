涉網攻哈爾濱亞冬會 中國通緝3名美國國安特工

新華社報道，警方披露，哈爾濱第九屆亞冬會早前遭境外網絡攻擊，國家計算機病毒應急處理中心和亞冬會賽事網絡安全保障團隊向哈爾濱市公安局提交網絡攻擊的全部數據。經技術團隊溯源，證實此次針對亞冬會的網絡攻擊，是由NSA信息情報部（代號S）數據偵察局（代號S3）下屬特定入侵行動辦公室（Office of Tailored Access Operation，代號S32）實施。

特定入侵行動辦公室發起的網絡攻擊，意圖竊取參賽運動員的個人隱私數據，以及擾亂亞冬會賽事運行。NSA還針對黑龍江省能源、交通、水利、通信、國防科研院校等重要行業展開網攻，意圖引發社會秩序混亂和竊取相關領域重要機密信息。

稱美具NSA背景兩大學有參與網攻

警方成功鎖定並通緝參與網攻的3名NSA特工凱瑟琳．威爾遜（Katheryn A. Wilson）、羅伯特．思內爾（Robert J. Snelling）、斯蒂芬．約翰遜（Stephen W. Johnson）。該3名特工曾多次對中國關鍵信息基礎設施實施網絡攻擊，並參與對華為公司等企業的網絡攻擊活動。技術團隊同時發現，具有NSA背景的美國加利福尼亞大學、弗吉尼亞理工大學也參與了本次網絡攻擊。

外交部林劍昨在例行記者會上譴責美國政府的惡意網絡行為，回應時敦促美國停止對中國的網絡攻擊。

他並證實中方已通過各種方式，就美網絡攻擊中國的關鍵基礎設施向美方表明關切。