習近平隔12年再訪馬來西亞 冀啟新「黃金50年」 推動中馬命運共同體建設 支持東盟團結

新華社報道，習近平專機抵達吉隆坡國際機場時，大馬首相安華，外交部部長穆罕默德，交通部部長陸兆福等高級官員熱情迎接。

習近平發表書面講話，代表中國政府和中國人民，向馬來西亞政府和馬來西亞人民致以誠摯問候和良好祝願。習指出，中馬是隔海相望的友好鄰邦，傳統友誼綿延千年。建交半個多世紀以來，兩國堅持相互尊重、平等相待、合作共贏，樹立了國與國關係的典範。作為重要發展中國家和全球南方成員，中馬深化高水平戰略合作符合兩國共同利益，有利於地區乃至世界和平、穩定、繁榮。

昨下午，中共中央總書記、國家主席習近平結束對越南國事訪問，並從河內飛赴吉隆坡。

中國及越南倡加快發展戰略對接 邀越青年來華

中越兩國昨發布《中越關於持續深化全面戰略合作伙伴關係、加快構建具有戰略意義的中越命運共同體的聯合聲明》，稱訪問期間，習近平同蘇林總書記舉行會談，分別會見梁強國家主席、范明政總理、陳青敏國會主席。

聯合聲明指，在友好、坦誠的氣氛中，雙方相互通報各自黨和國家情况，就繼續深化全面戰略合作伙伴關係、推進具有戰略意義的中越命運共同體建設及共同關心的國際地區問題深入交換意見，達成重要共識。包括加快兩國發展戰略對接，落實好共建「一帶一路」倡議和「兩廊一圈」框架對接合作規劃，優先加快推進兩國鐵路、高速公路、口岸基礎設施互聯互通；雙方重申，要以2025年中越建交75周年暨「中越人文交流年」為契機，辦好系列連民心、有溫度、接地氣的人文交流活動，鞏固兩國民意基礎。充分挖掘兩黨交往「紅色資源」，中方邀請越南青年來華展開「紅色研學之旅」，增進兩國人民特別是年輕一代的相互了解和友好感情。

馬來西亞媒體刊習近平署名文章 稱堅定支持東盟

在赴吉隆坡對馬來西亞進行國事訪問前夕，習近平昨在大馬《星洲日報》、《星報》、《陽光日報》發表題為〈讓中馬友誼之船駛向更加美好的未來〉的署名文章。習近平在文章中稱，中馬兩國是安危與共、榮辱與共、患難與共的命運共同體。中國堅定支持東盟團結和東盟共同體建設，支持東盟在區域架構中的中心地位。中國全力支持馬來西亞履職2025年東盟輪值主席國，期待馬來西亞作為中國東盟關係協調國更好發揮橋樑作用。

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