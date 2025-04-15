省級黨校紛設國家治理統戰教研部門

教研部是黨校的內設機構，屬於正廳級單位，主要承擔教學科研任務。國家治理、統一戰線這兩個教研部，是內地黨校的新部門。綜合「澎湃新聞」等內地媒體報道， 除了中央黨校，目前已有河北、內蒙、安徽等5省黨校新設立了前述兩個科研部。

在中央層面，中央黨校（國家行政學院）官網公布的「國家治理教研部」主要承擔國家治理理論、政府治理、外國國家治理等領域教學科研，開展決策諮詢研究，教材編寫以及博士、碩士研究生培養等工作，「統一戰線教研部」則主要承擔黨的統一戰線理論方針政策、歷史經驗等教學科研，開展決策諮詢研究，教材編寫以及博士、碩士研究生培養等工作。在地方黨校，兩個科研室的功能與中央黨校大同小異。

去年6月20日召開的中央黨校國家治理教研部、統一戰線教研部工作會議指出，這次調整組建是校（院）堅持黨校姓黨，自覺服務黨和國家事業發展大局的主動之舉，是推動構建中國特色哲學社會科學的現實需要，是完善校（院）教學科研佈局的重要舉措。

《南方周末》引述中央黨校公共管理教研部教授竹立家稱，統一戰線教研室升格統一戰線教研部，意味着統一戰線「成為黨校學科結構的重要組成部分」。