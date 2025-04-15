哪吒汽車「預爆雷」 經銷商齊促賠償

3年虧180億 三大工廠停擺

哪吒汽車是合眾新能源汽車股份有限公司旗下的智能電動汽車品牌，總部位於上海。2018年7月第一輛新車下線。哪吒汽車曾獲2023中國新能源汽車新車質量研究緊湊型純電動車質量第一。但近年深陷危機，3年累計虧損超180億元（人民幣，下同），旗下三大工廠停擺，2024年銷量同比暴跌40%，今年1月國內零售量僅110輛。

《21世紀經濟報道》報道，哪吒汽車授權經銷商代表發出的短片顯示，多名經銷商在哪吒桐鄉工廠門前維權，出鏡的經銷商稱，他們是全國300多家哪吒經銷商中的二十多家代表，過去大半年，他們沒有放棄，店面正常營運，員工工資一分不少。但從去年9月份到現在，廠家從未正面回應過他們哪怕一次消息，全靠傳言。「最讓人痛心的是，我們很多門店按廠家的要求打全款幾百上千萬，但車一輛都沒有發出。有的經銷商為了買車貸款擔保，現在正被銀行追債客戶起訴。」

經銷商向哪吒汽車董事長方運舟提出3點訴求：賠償他們去年9月至今的營運損失、預支今年5月到7月的經營成本；所有付款未發車拖欠的返利和補貼，必須在5月11日前一次返還；盡快恢復售後服務體系，不要讓40多萬哪吒車主被徹底拋棄。

哪吒汽車未有相關回應。今年3月26日，哪吒汽車發文稱，百餘家供應商聯合倡議支持哪吒汽車化債復工復產，雙方經過三輪開誠布公的磋商，達成共識，共同簽署債轉股協議。

而在哪吒汽車營運陷入危機之際，創始人方運舟已因債務爭議多次被法院發出限制高消費令。據知情者透露，哪吒汽車原首席執行官張勇離職前就辦好英國簽證，近期去到英國。消息傳出後，讓本就深陷危機的哪吒汽車，更多了幾分不確定性 ，也引發外界諸多猜測。

日前有自稱是哪吒汽車前高級算法開發主管的「方子還錢」在社交平台透露，哪吒的營運情况「很不好」，處於「預爆雷」狀態，如果沒有融資進來，大概率就是倒下了。